株式会社エツミは、f.64ブランドのカメラバッグ「SCZPRO」をリニューアルし、3月19日（木）に発売した。旧モデルの3万6,850円から2万9,700円に価格を引き下げている。

2024年1月発売の同名製品「SCZPRO」の機能やサイズは継承しつつ、バッグ本体の生地を見直し、耐水性と耐久性を備えた裏面PVC加工素材へ変更した。f.64ブランドのショルダーバッグとして最大サイズのフラッグシップモデルとなる。

全長44cmまでの交換レンズを装着したレンズ交換式カメラが収納できる内部スペースはそのままに、旧モデルでは限定されていた中仕切り板の取り付け位置を、すべての面に取り付けできるように変更。より自由度の高い収納が可能となった。

メインフラップは、肩に掛けた状態でもフルオープンできる外開き式を採用。フラップ上部には、三脚やライトスタンドなどを固定できる。

前面のトリプルポケットのほか、両サイドにも大型ポケットを装備。底部には防汚性・防水性に優れたターポリン素材とゴム脚を採用した。

背面には、B4相当の大型ポケットとキャリーカート取り付け用のループベルトを装備する。別売の背負いベルトを装着することで、リュックスタイルにも対応する。

下部のファスナーポケットには、レインカバーが収納されている。

外形寸法：約440×200×280mm PC収納部：約430×20×270mm 重量：約2.95kg 価格：2万9,700円