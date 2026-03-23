ビール大麦「北大1号」について説明する鈴木将之さん＝北海道浦幌町

100年以上前に北海道大で開発された大麦「北大1号」を使ったビールを、北大の前身である札幌農学校の開校150周年に合わせて製造する企画が大詰めを迎えている。企画発案者の大麦栽培、ビール製造の合同会社RIKKA（札幌市）代表の鈴木将之さん（57）は「味は分からない。（現在では）誰も飲んだことがないから」と、乾杯する日を待ち望んでいる。（共同通信＝出川智史）

北大などによると、北大1号は1917年に、北海道帝国大（当時）の学長を務めた南鷹次郎が育種に成功。日本初の人工交配によるビール大麦品種だった。

2011年の東日本大震災で、当時仙台市にいた鈴木さんは食べ物の調達に苦労した。その経験から「食にかかわることをしたい」と、北海道浦幌町でビール大麦の栽培を始めた。今も札幌市で仕事をしながら浦幌町の工場や畑に通う。

普段からさまざまな品種を試す中で「雑草を抜かなくていいように、背が高い品種はないか」と探し、北大1号に行き当たった。北大農学研究院の研究者と協力し、北海道立総合研究機構に冷凍保存されていた種を分けてもらい、23年から浦幌町や北大内などで手分けして育ててきた。

北大1号が栽培されていた100年前は機械化が進んでおらず、今よりも浅く耕していたとみられる。鈴木さんは以前から耕さない有機栽培を追求していて、この農法が合っていたのか生育は順調だったという。

3年間かけて種を増やして約10キロを収穫し、今年はいよいよビール醸造に乗り出す。「種を見つけたとき、絶対に飲みたいと思った。素朴な味になるのだろうか」と想像を膨らませた。

サッポロビールも1月、北大と連携して北大1号を一部使用したビールの開発を進めていると発表した。今年夏に北海道内で販売予定という。

ビール大麦「北大1号」