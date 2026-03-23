「大相撲春場所・千秋楽目」（２２日、エディオンアリーナ大阪）

１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を果たした関脇霧島は大関琴桜に押し出された。連敗で１２勝３敗に終わるも、初の殊勲賞を獲得し、１２場所ぶりの大関復帰が確実となった。番付編成を担う日本相撲協会審判部が、昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱北勝海）に要請し、受諾された。過去に理事会で昇進が見送られた例はなく、２５日の夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と理事会を経て、大関復帰が正式に決まる。現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、特例（陥落場所で１０勝以上なら復帰）を用いない復帰は魁傑、照ノ富士に次いで３人目となる。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「勝って締めてほしかったな。これじゃ印象が悪すぎるよ」と指摘した。

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霧島は勝って締めてほしかったな。せっかく優勝しても、これじゃ印象が悪すぎるよ。琴桜に右上手を取られて、そのまま寄り切られた。自分よりも大きな相手にまわしを取られちゃ、なかなか勝つのは難しいよ。

来場所は大関に上がるみたいだけど、直近３場所の起点が平幕での成績だから、大関はないんじゃないかというのが私の考え。ずっと長い間、三役での成績が起点になっていたはずだけど、最近はなんかおかしなことになっている。

結びの一番は豊昇龍の動きが良かったな。この一番もそうだけど、今場所の安青錦は低く相手の懐に食らいつくという自分の形になかなかなれなかった。序盤戦で負けが先行して最後まで流れも悪かったな。

でもまあ、人間だからこんなこともあるよ。今までがうまくいきすぎただけ。来場所はかど番になるけど、あまり深く考えすぎず、しっかり稽古すれば必ず復活できるよ。