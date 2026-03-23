「それ可愛い♡」→ 実は【ユニクロ】なんです！ 大人の高見え！「ロングスカート」

華やかさと軽やかさを取り入れたい春コーデには、揺れ感が楽しめるスカートがぴったり。なかでも、上品な雰囲気の「ロングスカート」なら、大人世代のデイリーコーデで大活躍しそう。そこで今回は【ユニクロ】から気になるアイテムをピックアップ。美しいシルエットやきれいめの素材感で高見えが期待できるので、ぜひワードローブに迎えて。

エレガントなシルエットのマーメイドスカート

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\3,990（税込）

裾に向かって緩やかに広がるマーメイドシルエットのスカート。ドレープ感のある素材が大人のきれい見えをサポートしながら、高見えも狙える一枚。公式サイトによると「着用時に脚が長く見えるマキシ丈」とのことで、スタイルアップも期待できます。ボウタイブラウスと合わせたフェミニンなコーデや、ラフなTシャツでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。

軽やかな揺れ感を楽しめるティアードスカート

【ユニクロ】「ティアードマキシスカート」\3,990（税込）

ふんわりとボリュームのあるティアードスカート。レッグラインを拾いにくいシルエットで、気になる下半身をさり気なくカバーできそう。清涼感のある楊柳素材が使われており、一点投入でシーズンムードを高めてくれます。両サイドにはポケット付きで実用面も◎ 裾に入った幅違いのタックディテールがさりげない高見えポイントに。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M