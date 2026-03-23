今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。猫ちゃんの前には床に散らばったキャットフードの粒。誰しも猫ちゃんが床にばらまいたと思える光景ですが実は…。投稿はThreadsにて、34万回以上表示。いいね数は3.6万件を超えていました。

【写真：床一面に散らばるキャットフード→猫がやったのかと思いきや…笑ってしまう瞬間】

猫がやったと思うじゃないですか…

今回、Threadsに投稿したのは「さっちゃんご機嫌に暮らせるアイテム」さん。

投稿された画像には、床一面に散らばるキャットフードの粒。そして少し離れたところから、その様子を眺めていた猫ちゃんの姿が写っていました。ぱっと見、まるで猫ちゃんがキャットフードをばら撒いた犯人のように思えますが…実はこの惨状は投稿主さんによるものだそうです。

何気なくキャットフードが入った容器をシェイクしていた投稿主さん。すると、蓋が外れてしまい床に散らばってしまったのだとか。その後、投稿主さんはひとりであたり一面に散らばったキャットフードを片付けたそうです。そういう日もありますよね。

まさかの犯人にSNS民も爆笑

床にキャットフードをばら撒いてしまった投稿主さん。そして、その様子を離れたところから見つめていた猫ちゃんに対してThreadsユーザーたちからは、「逆に猫様が引いている？笑」「自分で片付けなさいよねと猫様が言ってます」「ドン引きの猫」などの声が多く寄せられていました。投稿主さんにとっては災難な事故でしたが、多くの方に笑いを届けられたようですね。同じ事故が起きないことを祈っています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「さっちゃんご機嫌に暮らせるアイテム」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。