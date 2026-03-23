お花可愛いーーーーッッ♡【ミスド】手土産にしたい「新作ドーナツ」って？

季節が変わるたびに趣向を凝らした新作が並ぶ【ミスタードーナツ】に、春を感じるドーナツが登場しました。可愛らしい桜モチーフで、ショーケースもピンク色が増えて華やかな雰囲気に！ 今回は、お花見のおともや手土産にもぴったりな「新作ドーナツ」をご紹介します。

ビジュアルも味わいも◎ 1個で二度美味しいドーナツ

ホワイトチョココーティングと、いちご顆粒のトッピングがキュートな「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」。桜風味のもちっとした食感が特徴のドーナツ生地には、いちごみるくあんとカスタードクリームがダブルでサンドされていて贅沢感もバッチリ。ホワイトチョコのありなしで味わいも変化するので、違いも楽しんで。

カリッともちっと！ 食感も楽しい

公式サイトによると「ふんわりもちっと生地」とのことで、生地へのこだわりも満載。筆者もさっそく食べたのですが、もちっと感にいちご顆粒のカリッと感が加わった食感にハマり、あっという間に完食してしまいました。

一足先に満開の桜！？

華やかなビジュアルに気分もアップ！「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」は、いちご顆粒をトッピングしたストロベリーチョコに、いちごピューレ入りのいちごみるくあんが絞られています。ピンク尽くしの可愛らしいドーナツです。

隠れ“桜の妖精”を探せ！ パケデザインも見逃せない！

「桜もちっとドーナツ」シリーズのスリーブには、美しい桜が描かれていますが、その中には、なんと“桜の妖精”が隠れているのだそう。遊び心満載の新作ドーナツを手土産にすれば、食べる前から会話も弾むはず。

お値段はどちらもテイクアウト\216（税込）、イートイン\220（税込）。確実にGETしたい時はネットオーダーがおすすめです。ぜひチェックして！

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writer：Reco.N