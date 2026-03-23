ご実家に住む親御さんが小さな子猫を拾ったという投稿者さま。その半年後、痩せていた小さな子猫はすくすく成長し、別猫のようなお餅体型に！この投稿は記事執筆時点で150万回以上も表示され、「最高にかわいいじゃん！」「飼い主さんの愛情が溢れる育ち方」「きみ、ドラゴンボールに出てなかった？」といった声が寄せられました！

【写真：拾われたときは『とても小さかった子猫』→すくすくと成長して…半年後の『可愛すぎる光景』】

ある日、小さな子猫を拾った

Xアカウント「妹子（@oimosan0210）」さまに投稿されたのは、ご実家で飼われている猫「シロ」ちゃんの姿です。

シロちゃんはご実家で拾われた子猫だったそうで、保護された当時はとても小さく、若干痩せている状態だったといいます。

そして、今回大きな反響が寄せられたのは、この小さかったシロちゃんが愛情をたっぷり注がれて育った半年後の姿です。

すくすくと成長した現在のお姿

拾われてから半年後、小さかったシロちゃんはというと……

もちっとしたお餅のような体型に！ニコッと笑っているようにも見える安心し切った表情も素敵です！

ちなみに、よく見ると拾われた当初はところどころに茶色い模様がありましたが、半年後には綺麗さっぱりなくなり、完全な白猫になったのだとか。

投稿者さまによると、拾われた約2ヶ月後にはすっかり白猫になっていたそうです。

お餅のような幸せボディへと大きく成長したシロちゃんには、多くの人から驚きと祝福の声が殺到しています。

愛情を感じる成長姿が大反響

シロちゃんの成長を比較した投稿は、記事執筆時点で150万回以上も表示され、「最高にかわいいじゃん！」「飼い主さんの愛情が溢れる育ち方」「拾われて幸せ太りした証拠だよね、可愛すぎ」といった祝福の声が寄せられました。

また、他にも「きみ、ドラゴンボールに出てなかった？」「これはカリン様ぁぁぁぁ♡」「カリン様爆誕おめでとう」といった声も殺到しています！

そんなカリン様……ではなく、シロちゃんの姿は、たびたび投稿者さまのXアカウント「妹子」に登場することがあります。

シロちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「妹子（@oimosan0210）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。