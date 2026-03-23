Vポイント×SMBC レディス最終日

国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBCレディス最終日が22日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われ、2位で出た笠りつ子（PGM）が4バーディー、2ボギーの70で回って通算3アンダーとし、約5年ぶりのツアー7勝目を飾った。この日は、昨年の年間1位で23歳の佐久間朱莉（大東建託）、年間2位で22歳の神谷そら（郵船ロジスティクス）との最終組だったが、「自分のことだけ」に集中しての勝利。優勝会見では「1勝して自分を楽にさせたかった」「勝って終わりたい気持ちがあった」などと話し、結婚、出産への願望も口にした。

最終18番パー5。笠は3メートルのバーディーパットを沈め、勝利を手にした。右手で小さくガッツポーズ。残っていた佐久間のパーパットを見届け、ハグを交わすと目から涙がこぼれた。

「プレーオフになるか、『（同組の神谷）そらちゃんがバーディーを獲って勝つんだろうな』と思っていたんです。だから、そらちゃんの（パー）パットが外れて、自分のパットが入ってビックリしました。優勝する時ってこういう風に入るんだなと思いました。初めてのうれし涙でした」

開幕から2戦連続で予選落ち。ショットは悪くなかったが、「縦距離が全然合わず、アプローチも寄せきれずに自分の中で諦めてしまった部分があった」と振り返った。その反省を胸に、「今週は気合いと気楽のバランスを大事に」と自身を鼓舞。難コースで最後まで粘り抜いた。

自身にとっては好きなコースだが、1年前は苦い思いもしていた。第2日の13番ホール2打目地点。笠は、レッドペナルティエリアからの救済処置として2度ドロップを行ったが、1回目のドロップでボールがインプレーだったことが大会終了後、関係者からの指摘で判明した。これにより当初7位タイで3日間を終えていたが、2罰打により13番のスコアが『6』から『8』に修正。最終順位も13位タイまで下がった。

「最終日の夜、このことがYahoo!ニュースのトップになって、『また、やってしまった』と思いました。これまで、私は世間を騒がせることが多々あったので……。ただ、今日はあのホールでもバーディーを獲って、リベンジできました。このコース大好きなので優勝できてうれしいです」

昨季を終えて2年連続でシード権を喪失。QT（ツアー最終予選会）38位で今季前半戦の出場は毎試合微妙なラインで、今大会は主催者推薦出場だった。ベテランにとっては、「辛い状況」だ。

「これからどうしていけばいいか、すごく考えました。ずっと戦い続けるのか、どうするのか。でも、今年はとりあえず1勝して、自分の気持ちを楽にさせてあげたいなと思っていました。『もう、いいんだよ』って自分に余裕を持たせるというか。とにかく1勝したかったんです」

オフシーズン、ストイック→気楽に変えたスタイル

迎えたオフシーズン。後輩たちとのハワイ合宿で、これまでの自分を少し変えていた。

「今までハワイに行っても、パンケーキもアサイーボウルも食べたことがなかったし、山登りもしたことなかったんです。そういうストイックなことをやめて、ちょっと気楽に合宿をしていました」

張り詰めていた糸を少し緩め、心身をリフレッシュさせた。3歳下の藤本麻子からパッティングの助言を受け、「そこから緩むことがなくなり、いい感じになりました」と確かな手応えを掴んで新シーズンを迎えていた。

次々と若い才能が台頭する女子プロゴルフ界。年齢の話題になると、笠は持ち前の明るさで取材陣を笑わせた。

「今週、練習ラウンドで『私、37歳だ』と思ってたら、実は38歳だったんですよ！（笑）。本当にビックリして。やっぱり、38と39の女性って大台じゃないですか。人生というものをいろいろ考えます。何が幸せか分からないというか、同年代はみんな結婚して子どももいるけれども、私もそういう経験はしたい。だから、『どうしようかな。このまま一人で生きていくのか』という悩みの38歳です。ゴルフを辞めるわけではないですけど」

そして、笠のキャディーを務めている父・清也さんは「ゴルフを続けたければいいし、結婚をしたければすればいい」のスタンス。ただ、プロゴルファーとして努力する姿を見続けて、「体力的にも問題ないし、ショットのデータもいい。あとはパットがしっかり打てればと思っていました。38歳で勝てたことは、みんなに勇気を与えたと思います」と言いながら、喜びをかみしめていた。

まだシーズン序盤。多くのプロが「早い段階で勝てたので複数回優勝を目指します」と言うが、笠は「えっ、今日優勝したばかりなので、これからいろいろと考えます」と笑いながら返した。振り返ると、「毎年、ここにいられるのも最後かも」と思いながら、試合に出続けてきた。若手が台頭する中で苦労を乗り越え、少しだけ肩の力が抜けたベテランは、優勝スピーチでは「強く優しい私でい続けたいです」と言っていた。言葉通り、今後はプライベートの充実もイメージしながら、笑顔でフェアウェーを歩き続けることだろう。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）