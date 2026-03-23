神戸のまちの大きな魅力であり、市民が愛する「坂」。神戸市が昨夏、任命した「坂アンバサダー」5組がそれぞれの活動について報告するイベント「SAKABA〜坂場〜FINAL」がこのほど同市内で開かれた。アンバサダーらは、集まった約70人の聴衆を前に、半年間の活動を振り返り、あらためて坂への熱い思いを語った。

市街地の大部分が山と海に挟まれた地形の神戸には、多彩な坂がある。近年のアンケートで神戸市民の多くが坂を誇りに思っていることが判明したことから、市は坂を「財産」とし、「坂のまち神戸プロジェクト」を始動。2024年から坂をテーマにしたフォトコンテスト、トークフェス、ワークショップ、全国7都市による「坂のまちサミット」など多様な催しを実施してきた。加えて、神戸の坂の魅力を発信してもらう坂アンバサダーを公募し、5組を選出。昨年8月から今年2月末にかけて、PR活動を担ってもらった。

坂アンバサダーの活動報告が行われた「SAKABA〜坂場〜FINAL」会場（2026年3月7日午後、神戸市中央区の「Stage Felissimo」）

修了証を受け取った坂アンバサダーのメンバー

報告会では5組が順番に登壇。学生ライターの青島ほなみさんは、坂とアイドル文化を組み合わせた発信を行った。神戸市内の坂をアイドルとともに紹介するウェブマガジン「神戸スキップ坂」を全9回連載したほか、坂をテーマにした小冊子やグッズを販売した。その結果、アイドルファンが坂を訪れる“聖地巡礼”的な広がりが生まれたという。

シンガーソングライターのオカダユータさんは「坂×ミュージック」の取り組みとして、坂の風景と音楽を組み合わせた地域イベント「坂の上のジャンボリー」を昨年11月に開催し、2日間で約700人を集客。また坂の魅力を紹介する動画シリーズ「坂道さんぽ」をユーチューブで配信（全21回）するなど、音楽を通じて坂の魅力を発信してきたことを報告した。

青島ほなみさん

オカダユータさん

トレイルランナーの川地智之さんは「坂×ランニング」として、毎週水曜日にウォーキングやランニングを楽しむ「坂道クラブ」を実施。坂好きが集まる交流の場としてフェイスブックグループ「坂のまち神戸ファミリー」も運営し、約300人が参加している。現在は東灘区や灘区を中心に行っているランニングイベントを中央区にも広げていく予定という。

自転車店「自転車好房ラルプデュエズ」は「坂×ヒルクライム」をテーマに、斜度や疲労度などを基準に坂を独自にスコア化したサイクリスト向けデジタル地図「激坂マップ」を作成し、公開。坂を巡るポタリング（自転車散策）ツアーも実施しており、今後も継続していく考えだ。

川地智之さん

自転車好房ラルプデュエズ

クリエイターのひよりさんは「坂×国際交流」を掲げ、ブログやインスタグラムで神戸の“映える坂”を海外へ向けて発信し、各投稿で約3万人に届けた。関西在住の外国人を対象にした坂散策イベントもこれまでに5回開催しており、今後は動画配信や写真展など新たな発信も予定しているという。

1人1人に修了証が渡された後、それぞれが「任命されたことで坂への意識が大きく変わった」「今後も坂を切り口に活動を続けていきたい」などと感想を述べた。最後は参加者全員で「さか〜！」と声を上げて記念撮影。温かい雰囲気で締めくくられた。

ひよりさん

坂を愛するみんなで記念撮影

会場には、「あなたにとっての坂とは？」という問いに答えるボードが設置され、多くの人が足を止めて書き込んだ。「日常生活の一部」「推し坂巡りが夫婦円満の秘訣」など、坂への愛あふれるコメントが並んだ。

また、神戸の坂の魅力を表すキャッチコピーを市民投票で決める「坂のまちキャッチコピー総選挙」の結果も先行発表された。最多の1621票を集めたのは「見上げると、山がある。見下ろすと、海がある。神戸の坂ってお得でしょ。」。市民から寄せられた思い出や体験談をもとに選ばれたコピーと坂の風景写真を組み合わせたキービジュアルが紹介されると、会場から共感の拍手が起こった。寄せられた話の中には、「泣きながら通っていた子どもが、ある日振り返らず山の上の学校へ一人で登校していく姿に成長を感じた」といった、坂と暮らしの結びつきが目に浮かぶようなエピソードもあった。

「あなたにとっての坂とは？」ボード