前田快のロングスローに衝撃

アビスパ福岡は3月21日、明治安田J1百年構想リーグの第8節でガンバ大阪と対戦し、2-2からPK戦の末勝利した。

この試合で初先発となった特別指定のMF前田快が衝撃のロングスローを連発し、「とんでもない武器」「ライナーやばすぎ」など注目を集めている。

今年の4月で神奈川大学の4年生を迎える前田。在学中ながら、内定先の福岡の活動にも参加し、2月8日には開幕節のファジアーノ岡山戦でプロ初ゴールを決めた。

前田が投げるロングスローの原点には「水泳」での研鑽がある。小学4年生まで向き合った別競技が、現在に生きていると前田は話す。唯一無二の武器に「対策しきれないのが自分のロングスロー」と強気の言葉を残していた。プロ初スタメンとなったG大阪戦でのプレーに、スタンドもどよめいた。

そのなかで、本拠地で見せたロングスローの数々には「これはとんでもない武器」「快キャノン」「全部CKと変わらんレベル」「ライナーやばすぎ」「想像以上だった」など多くのコメントが寄せられ、プロ内定の21歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）