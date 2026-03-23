三戸舜介が今季の公式戦8ゴール目を決めた

オランダ1部スパルタ・ロッテルダムは、現地時間3月21日に行われたエールディビジ第28節のフォレンダム戦に2-0で勝利した。

スパルタのMF三戸舜介がスタメン出場し、先制点を決めた。

スパルタは前半14分、GKからのロングフィードが左サイドにつながると、ゴール前に入り込んできた三戸へラストパスが通る。相手にプレッシャーを掛けられた三戸だが、何とかゴールに流し込んでの先制点になった。

三戸はこれが今季のリーグ戦6ゴール目、カップ戦を含めると8ゴール目となった。また、アシストでも6アシストを記録しており、負傷離脱がありながらもチームを牽引している。

1月31日のフローニンゲン戦から7試合ぶりの勝利になったスパルタについて、現地メディア「AD」では「7試合ぶりの勝利でヨーロッパプレーオフ進出への望みをつないだ」「三戸は冷静に流し込んだ」と報じた。勝ち点を41に伸ばしたスパルタは、3位のNECナイメヘンとの勝ち点差を暫定で8としている。（FOOTBALL ZONE編集部）