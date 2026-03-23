土佐のダートグレード競走、第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３は２４日、高知競馬場の１４００メートルで行われる。選考競走の黒潮スプリンターズＣを制したウインザナドゥ（牡８歳、高知・打越勇厩舎）は、１９９８年の初代覇者のリバーセキトバ以来、２８年ぶりの地元馬による勝利を目指す。

選考競走を制したウインザナドゥが、春の大一番で巻き返しを図る。黒潮スプリンターズＣではゴール前で力強く伸びて差し切り、３連勝で待望の重賞初制覇。打越勇調教師は「展開がうまくいった。ジョッキー（宮川実）がうまく乗ってくれた」と振り返る。２２年の黒潮ＳＣを制したイグナイター（兵庫）は連勝で黒船賞もＶ。本番に直結する前哨戦を制し、同馬への注目度は高まっていた。

だが、前走の御厨人窟賞では出遅れが響いて１０着と大敗。打越勇師は「ゲートで後肢を滑らせて、この馬のレースができませんでした。今回はスタートを決めて、どこまで頑張れるかですね」と反撃へ意欲を見せた。

２４年夏にＪＲＡから移籍してきて高知で１０勝。トレーナーは「そうそうたるメンバーがそろいましたが、応援してくれるファンのため、高知の代表として頑張りたい」と意気込みを示す。２８年ぶりの高知所属馬によるＶへ、吉原寛とのコンビで全力で強豪ＪＲＡ勢に立ち向かう。

ウインザナドゥ 父ハーツクライ、母コスモアクセス（父ロージズインメイ）。高知・打越勇児厩舎の牡８歳。北海道新冠町・コスモヴューファームの生産。通算４３戦１２勝（うちＪＲＡ２２戦２勝）。総獲得賞金は６７７７万３０００円（うちＪＲＡ３９０５万８０００円）。主な勝ち鞍は黒潮スプリンターズＣ（２６年）。馬主は（株）ウイン。