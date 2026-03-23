川島如恵留＆本高克樹“頭脳コンビ”に期待集まる 今夜『ネプリーグSP』【出演者一覧】
きょう23日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）は、「舞台俳優チーム」VS「アイドルチーム」VS「事務所イチオシ芸人チーム」の三つどもえバトルを届ける。
【番組カット】川島如恵留＆本高克樹も参戦！アイドルチーム
「舞台俳優チーム」は、原田泰造（ネプチューン）に加え、4月から上演予定の舞台『汗が目に入っただけ』から鈴木保奈美、足立梨花、小越勇輝、田中要次という豪華俳優陣が参戦。舞台仕込みの集中力で常識クイズに挑む。
一方の「アイドルチーム」は、堀内健（ネプチューン）に加え、中澤裕子、飯田圭織、川島如恵留（Travis Japan）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）と、平成・令和を代表するアイドルが集結。さらに、自身の半生を描いたNetflix映画『This is I』が話題のはるな愛も同チームに加わり、個性豊かなメンバーが勝利を目指す。
そして、「事務所イチオシ芸人チーム」は、名倉潤（ネプチューン）に加え、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）、井口浩之（ウエストランド）、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、荒川（エルフ）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）と、各事務所を代表する芸人たちが勢ぞろい。なお、小越、飯田、タイムマシーン3号、レインボーは番組初登場となる。
今回挑むのは、1stステージ「ブレインタワーゴールド」、2ndステージ「ファイブツアーズジェット」、3rdステージ「プレッシャークロック」、4thステージ「ハイパー・メガボンバー」の全4ステージ。「舞台俳優チーム」の鈴木は、「手ぶらで帰りたくない！」と気合十分。勝利への強い思いを胸に挑む。一方、数々の2.5次元舞台で主演を務めた小越は、『ネプリーグ』初登場とあってガチガチに緊張。あまりの緊張ぶりに原田から「すごく緊張してるでしょ？伝わってくるよ。目がギンギン…」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれる。
「アイドルチーム」では、川島が全世界の上位2％のIQを持つ人のみが入れる国際団体・MENSA（メンサ）の会員ということで期待が集中。さらに、今年博士号取得予定という早稲田大学卒の本高にも高い注目が集まる。頼りがいのある姿に、思わずはるな愛も「ちょっと…もう好きになっちゃってます！」とメロメロに。これには堀内が「（好きになるのが）早いんだよ！」と即ツッコミする場面も。そして「事務所イチオシ芸人チーム」は、番組初登場のタイムマシーン3号・関が、「大丈夫だと思います。なんと言っても私は眼鏡をかけてるんで。眼鏡は知性の表れなんで」と独特すぎる自信をのぞかせる。俳優・アイドル・芸人…ジャンルもキャリアも異なる個性派メンバーたちが、プライドをかけて激突する。
2ndステージ「ファイブツアーズジェット」では、中学から大学までの実際の入学試験として出題された漢字問題に挑戦。ここでトップバッターを務めるのは、「漢検準2級」を持つ鈴木。落ち着いた解答で着実にポイントを重ね、見事な漢字力を発揮する。安定感抜群の解答ラッシュは必見。そして後半戦に突入すると、各チームの勢いが一気に加速。スタジオは緊張感あふれる接戦ムードに包まれていく。
迎える最終4thステージ「ハイパー・メガボンバー」では、エルフ・荒川が、「めっちゃ怖いですけど、事務所のイチオシっていうのを見せたいです！」と改めて意気込む。すると別室で見守る足立が「ぜひ、頑張っていただいて…」と余裕のコメント。これに荒川は「完全に火が付きました。足立梨花さんを倒しにいきます！」と宣戦布告。スタジオにはバチバチの火花が散る。「事務所イチオシ芸人チーム」は、芸人の底力を見せつけることができるのか（!?）。
【出演者】
＜舞台俳優チーム＞
鈴木保奈美、足立梨花、小越勇輝、田中要次
原田泰造（ネプチューン）
＜アイドルチーム＞
中澤裕子、飯田圭織、はるな愛、川島如恵留（Travis Japan）、本高克樹（B&ZAI）
堀内 健（ネプチューン）
＜事務所イチオシ芸人チーム＞
タイムマシーン3号（山本浩司、関 太）、井口浩之（ウエストランド）、
レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、荒川（エルフ）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
名倉 潤（ネプチューン）
＜解説＞
林修、村瀬哲史
【番組カット】川島如恵留＆本高克樹も参戦！アイドルチーム
「舞台俳優チーム」は、原田泰造（ネプチューン）に加え、4月から上演予定の舞台『汗が目に入っただけ』から鈴木保奈美、足立梨花、小越勇輝、田中要次という豪華俳優陣が参戦。舞台仕込みの集中力で常識クイズに挑む。
そして、「事務所イチオシ芸人チーム」は、名倉潤（ネプチューン）に加え、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）、井口浩之（ウエストランド）、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、荒川（エルフ）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）と、各事務所を代表する芸人たちが勢ぞろい。なお、小越、飯田、タイムマシーン3号、レインボーは番組初登場となる。
今回挑むのは、1stステージ「ブレインタワーゴールド」、2ndステージ「ファイブツアーズジェット」、3rdステージ「プレッシャークロック」、4thステージ「ハイパー・メガボンバー」の全4ステージ。「舞台俳優チーム」の鈴木は、「手ぶらで帰りたくない！」と気合十分。勝利への強い思いを胸に挑む。一方、数々の2.5次元舞台で主演を務めた小越は、『ネプリーグ』初登場とあってガチガチに緊張。あまりの緊張ぶりに原田から「すごく緊張してるでしょ？伝わってくるよ。目がギンギン…」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれる。
「アイドルチーム」では、川島が全世界の上位2％のIQを持つ人のみが入れる国際団体・MENSA（メンサ）の会員ということで期待が集中。さらに、今年博士号取得予定という早稲田大学卒の本高にも高い注目が集まる。頼りがいのある姿に、思わずはるな愛も「ちょっと…もう好きになっちゃってます！」とメロメロに。これには堀内が「（好きになるのが）早いんだよ！」と即ツッコミする場面も。そして「事務所イチオシ芸人チーム」は、番組初登場のタイムマシーン3号・関が、「大丈夫だと思います。なんと言っても私は眼鏡をかけてるんで。眼鏡は知性の表れなんで」と独特すぎる自信をのぞかせる。俳優・アイドル・芸人…ジャンルもキャリアも異なる個性派メンバーたちが、プライドをかけて激突する。
2ndステージ「ファイブツアーズジェット」では、中学から大学までの実際の入学試験として出題された漢字問題に挑戦。ここでトップバッターを務めるのは、「漢検準2級」を持つ鈴木。落ち着いた解答で着実にポイントを重ね、見事な漢字力を発揮する。安定感抜群の解答ラッシュは必見。そして後半戦に突入すると、各チームの勢いが一気に加速。スタジオは緊張感あふれる接戦ムードに包まれていく。
迎える最終4thステージ「ハイパー・メガボンバー」では、エルフ・荒川が、「めっちゃ怖いですけど、事務所のイチオシっていうのを見せたいです！」と改めて意気込む。すると別室で見守る足立が「ぜひ、頑張っていただいて…」と余裕のコメント。これに荒川は「完全に火が付きました。足立梨花さんを倒しにいきます！」と宣戦布告。スタジオにはバチバチの火花が散る。「事務所イチオシ芸人チーム」は、芸人の底力を見せつけることができるのか（!?）。
【出演者】
＜舞台俳優チーム＞
鈴木保奈美、足立梨花、小越勇輝、田中要次
原田泰造（ネプチューン）
＜アイドルチーム＞
中澤裕子、飯田圭織、はるな愛、川島如恵留（Travis Japan）、本高克樹（B&ZAI）
堀内 健（ネプチューン）
＜事務所イチオシ芸人チーム＞
タイムマシーン3号（山本浩司、関 太）、井口浩之（ウエストランド）、
レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、荒川（エルフ）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）
名倉 潤（ネプチューン）
＜解説＞
林修、村瀬哲史