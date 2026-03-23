話題作が相次ぐゼンデイヤが、（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』への期待を語った。

本作はトム・ホランド主演によるMCU版『スパイダーマン』の第4作で、MJ役のゼンデイヤは、ネッド役のジェイコブ・バタロンとともに続投。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の結末を受け、次なる出番の量は未知数だが、を観るかぎり再び重要な役目を担っているとみられる。

ロバート・パティンソンと共演するA24映画のレッドカーペットに登場したゼンデイヤは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のタイトルを聞くや歓声をあげ、「ファンの皆さんに言えることは？」という質問に「とても楽しみにしています」と答えた。

「とても素晴らしい映画です。私のひいき目はありますけど、トムは最高で、本当に才能があるし、（この映画に）すごく力を入れています。皆さんを裏切ることはないはずです。」

今年のゼンデイヤは出演作ラッシュで、『ザ・ドラマ』と『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のほか、監督『オデュッセイア』、そして年末に『デューン 砂の惑星 PART3』を控える。もっとも『スパイダーマン』は長年関わってきたシリーズの最新作であり、公私のパートナーとなったトム・ホランドとのタッグ作とあって、並々ならぬ思い入れがあるのだろう。

Zendaya teases ‘Spider-Man: Brand New Day’ : “It’s really wonderful. Tom [Holland] is so talented” - Deadline (@DEADLINE)

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にはハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサル、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンドも出演。新キャストとして「ストレンジャー・シングス 未知の世界」セイディー・シンクも加わる。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日（金）日米同時公開。