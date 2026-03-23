日本メーカー初のプラグアンドチャージ方式

本田技研工業（以下ホンダ）が3月12日、米国での化石燃料規制緩和やEV補助金見直しなどの影響を受けてEV市場が伸び悩んでいることなどを理由に、米国で生産予定だったEV3車種の開発、発売中止を決定したニュースは、最大2兆5000億円という累計損失額とともに大きな話題になった。

【画像】日本メーカー初のプラグインチャージ！ニトリと連携したホンダが体験取材会を開催 全20枚

少し前にEVシフトを軌道修正したドイツ勢と合わせて、『EVはオワコン』、『ハイブリッドこそ正義』という意見が多く見られるが、直近では石油の9割以上を依存している中東地域で紛争が勃発し、ホルムズ海峡経由の輸入がストップしているわけで、ハイブリッド天下とも言い切れない。



昨年9月、日本メーカーでは初となるプラグアンドチャージ方式の『ホンダチャージ』を導入。 本田技研工業

電気もまた石油から作られるので同じという主張は間違いで、関西電力や九州電力の化石燃料比率は5割ぐらいだし、化石燃料の主役は天然ガスや石炭で、主にオーストラリアや東南アジアから輸入されている。こちらも値上げはするだろうが、手に入るだけまだ良い。

なので小型、低速、短距離利用は、メリットが活かせるEVにしてもいいと自分は思っているし、ホンダが軽自動車やビジネスバイクから電動化を進めたのは納得できる。

そのホンダは2025年9月、軽乗用車EV『N-ONE e:』の発売と同時に、日本メーカーでは初となるプラグアンドチャージ方式の『ホンダチャージ』を導入した。

プラグアンドチャージとは、充電器での事前操作が必要なく、プラグを差し込むだけで充電が始まるタイプのことで、輸入車ではテスラがすでに同様のサービスを展開していることをご存知の方もいるだろう。

ホンダのそれはEV充電インフラ企業『プラゴ』との連携により実現したもので、プラゴが開発したシステム『&GO』を活用した。

ニトリ・グループが商業施設のパートナーに

ホンダは充電を特別な行為にせず、日常の用事の中で自然に完結することを目指している。そのため、家庭での『基礎充電』と高速道路のサービスエリアなどでの『経路充電』の間に、職場、商業施設、販売店などでの『基礎充電代替』を位置付け、マンション住まいなど自宅で充電できない人のために用意したいとしている。

また、基礎充電65％に対し35％の割合で展開したい基礎代替充電について、現状50〜80分の所要時間を、15〜30分ですませたいという。そのために予約、充電管理を行うアプリとともに、プラグアンドチャージ導入に踏み切った。



ニトリ・グループの島忠が運営する『ホームズ埼玉中央店』での体験取材会に参加した筆者（左）。 平井大介

そして商業施設のパートナーとして選ばれたのが、『お、ねだん以上。』のキャッチコピーで有名な『ニトリ』だ。今回はニトリ・グループの島忠が運営する『ホームズ埼玉中央店』で体験取材会が行われた。

ニトリでは、国が掲げている2050年カーボンニュートラルの目標達成には、EV普及が不可欠であると考え、すでに300以上の店舗に充電施設を用意しているが、こうしたプロセスの中で、ホンダチャージの使いやすさに注目。

暮らしの中での困りごとの解決、意識させない便利さを提供してきた同社として、ホンダの目指す提供価値に共感し、この価値を実装していきたいと考えたそうで、将来的に300基を設置していきたいという。

またニトリは、EVユーザーは比較的高所得であると想定していて、新しい客層に期待できることや、単に充電設備を導入するだけでなく、施設の魅力を高めていくことで、充電時間を買い物時間にしていきたいとも語っていた。

自分たちの販売店に充電施設を置きがち

ホンダチャージは普通充電、急速充電どちらも対応していて、アプリを開くと地図上に充電器の場所が表示される。使用可能はグリーン、使用中はレッド、使用不可はグレーで表示されるのでわかりやすい。

しかもアプリでは『今すぐ』のほかに1時間の『取り置き』、つまり予約もできる。取り置きをした充電器はグリーンだったインジケーターが赤に変わり、駐車枠にはバーが立ち上がって、他車の進入を防ぐようになっている。



取材会にはホンダ、ニトリ・グループ両社の関係者が出席。メディアに説明を行った。 平井大介

この種のバーは、欧州では身障者用駐車スペースなどで見たことがあるが、我が国では珍しい。今の日本はかつてのような性善説が通用しなくなっていると実感しているので、このような仕組みは取り入れたほうが良い。

駐車スペースに車両を入れたら、あとはプラグを車両に差し込むだけ。アプリと充電器の双方に、残り時間などが表示される。充電器の操作が不要なのは楽だし、アプリで確認できるので安心して買い物に出掛けられる。

さいたま中央店が位置するような郊外は、東京23区に比べれば一軒家が多いので、EV所有のハードルは低そうだし、近場の買い物は小型、低速、短距離でメリットを発揮するEVの特性にも合っている。

自動車メーカーは自分たちの販売店に充電施設を置きがちだ。確かにそれは、探す際にはわかりやすいけれど、そもそも『クルマを買う場所』に違う理由で何度も行くのは気が進まないという人もいるだろう。

今回のホームズのような施設に置いてもらうほうが、利用者にとっては気分的に楽だし、商業施設にとっても売り上げアップにつながって、どちらにとっても『充電以上。』ではないかと感じた。