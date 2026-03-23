資生堂パーラーのレモン菓子♡爽やかラング ド シャ シトロン登場

初夏のティータイムを爽やかに彩る、心ときめくレモンスイーツが今年も登場♡資生堂パーラーから、軽やかな食感とやさしい酸味が楽しめる「ラング ド シャ シトロン」が数量限定で発売されます。上品な甘さとレモンの香りが絶妙に重なり、ひと口で気分もリフレッシュ。自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にもぴったりな季節限定の一品です♪

爽やかレモンが香る上品な味わい

「ラング ド シャ シトロン」は、北海道産小麦を使用した軽やかなクッキーに、瀬戸内産レモンのパウダーを練りこんだホワイトチョコレートをサンドした贅沢な焼き菓子。

さくっとした口あたりとともに、レモンのやさしい酸味とチョコレートのまろやかな甘さが広がります。

甘すぎず爽やかな味わいは、紅茶やコーヒーとの相性も抜群。初夏のひとときを、上品で心地よいスイーツタイムへと導いてくれます♡

資生堂パーラー新フレーバー登場♡美を叶える贅沢ジュレ4種

用途で選べる3サイズ展開

「ラング ド シャ シトロン」は、用途に合わせて選べる3サイズ展開。5枚入は783円、10枚入は1,350円、20枚入は2,484円（税込）でラインナップされています。

ちょっとしたご褒美にはコンパクトな5枚入、手土産やシェア用には10枚入や20枚入がおすすめ。洗練されたパッケージも魅力で、さまざまなシーンで活躍してくれます。

季節限定ギフトも見逃せない

この時期は「ラング ド シャ シトロン」を含む、ビスキュイやサブレ、パート ド フリュイなどを詰め合わせた限定ギフトセットも登場。

バリエーション豊かな焼き菓子を一度に楽しめるので、贈り物としても喜ばれること間違いなしです。

販売期間は2026年4月1日(水)から、無くなり次第終了。全国の資生堂パーラー店舗およびオンラインショップで取り扱われるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

初夏に楽しむ爽やかスイーツ♡

レモンのやさしい酸味と軽やかな口どけが魅力の「ラング ド シャ シトロン」。季節限定だからこそ味わえる特別な一品は、日常にちょっとした贅沢をプラスしてくれます。

おうち時間のティータイムにはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり♡爽やかな初夏の訪れを感じながら、上品な味わいをぜひ楽しんでみてください♪