千鳥の巨大広告、道頓堀に登場 15分に1回「計455平米」の強烈インパクト 特番『千鳥ナイト』
お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）を地上波に“野放し”にするABCテレビの特別番組『千鳥ナイト』の放送（27日 深0：12〜）のを前に、巨大屋外広告が道頓堀に出現する。
【画像】道頓堀に強烈インパクト！ 『千鳥ナイト』巨大広告のビジュアル
広告には、千鳥の代名詞“目ボケ”をモチーフに、夜を彩るミラーボールを目にあしらった2人が登場。「深夜に3時間、千鳥を野放し。」という予告とともに、道頓堀を訪れる人々へ強烈なインパクトを放つ。期間限定の特別な広告となる。
また、番組公式Xでは、オリジナルステッカーが当たるキャンペーンを実施中。さらに放送を視聴した方だけが参加できる、千鳥のサイン入りポスタープレゼントキャンペーンも行われる。
『千鳥ナイト』は単なる特番ではなく、まさに千鳥一色3時間の深夜特番。前半はノブMCの『ツッコミサーキット』、後半は大悟MCの『ライフイズBET』の2部構成となる。
ノブがMCを務める番組『ツッコミサーキット』では、“ツッコミ”×“カートレース”という前代未聞の異種格闘技戦が開幕。仮想サーキットを舞台に、実力派ツッコミ芸人たちが4チームに分かれ、カートを操りながらツッコミのタイムアタックに挑む。レース走行中、コースに現れるお題に対し、瞬時に“ナイスツッコミ”を叩き込めたチームはゲートが開放。ツッコミが甘ければ足止めを食らう、過激なサバイバルレースとなる。
大悟がMCを務める番組『ライフイズBET』では、人間観察クイズが開幕する。誰もがどこかで遭遇したことがあるような、世の中にあふれる日常の“あるある行動”を観察し、ターゲットが次にとる行動を2択で予想してBETしていく。賞金100万円を懸け、芸能界屈指の勝負師たちが、大悟と対峙。単なるクイズ番組の枠を超えた、むき出しの心理戦が繰り広げられる。
■巨大広告概要
日時：3月23日（月）〜3月29日（日）午前8時〜深夜0時
出現頻度：15分に1回
動画秒数：15秒
場所：大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19
広告面：屋上（H）10.24m×（W）18.56m／ 壁面（H）17.28m×（W）15.36m 計455平米
【画像】道頓堀に強烈インパクト！ 『千鳥ナイト』巨大広告のビジュアル
広告には、千鳥の代名詞“目ボケ”をモチーフに、夜を彩るミラーボールを目にあしらった2人が登場。「深夜に3時間、千鳥を野放し。」という予告とともに、道頓堀を訪れる人々へ強烈なインパクトを放つ。期間限定の特別な広告となる。
『千鳥ナイト』は単なる特番ではなく、まさに千鳥一色3時間の深夜特番。前半はノブMCの『ツッコミサーキット』、後半は大悟MCの『ライフイズBET』の2部構成となる。
ノブがMCを務める番組『ツッコミサーキット』では、“ツッコミ”×“カートレース”という前代未聞の異種格闘技戦が開幕。仮想サーキットを舞台に、実力派ツッコミ芸人たちが4チームに分かれ、カートを操りながらツッコミのタイムアタックに挑む。レース走行中、コースに現れるお題に対し、瞬時に“ナイスツッコミ”を叩き込めたチームはゲートが開放。ツッコミが甘ければ足止めを食らう、過激なサバイバルレースとなる。
大悟がMCを務める番組『ライフイズBET』では、人間観察クイズが開幕する。誰もがどこかで遭遇したことがあるような、世の中にあふれる日常の“あるある行動”を観察し、ターゲットが次にとる行動を2択で予想してBETしていく。賞金100万円を懸け、芸能界屈指の勝負師たちが、大悟と対峙。単なるクイズ番組の枠を超えた、むき出しの心理戦が繰り広げられる。
■巨大広告概要
日時：3月23日（月）〜3月29日（日）午前8時〜深夜0時
出現頻度：15分に1回
動画秒数：15秒
場所：大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19
広告面：屋上（H）10.24m×（W）18.56m／ 壁面（H）17.28m×（W）15.36m 計455平米