練馬の「放射第7号線」東側1kmが3月17日に暫定開放！ 周辺の交通改善に期待

東京都第四建設事務所は、整備を進めている「放射第7号線（大泉）」の東側区間約1kmについて、2026年3月17日11時から道路の一部を暫定的に開放すると発表しました。

すでに暫定開放されている西側区間では周辺道路の交通量減少といった効果が見られており、今回の開放によりさらなる交通環境の向上が期待されます。

東京都で整備が進められている都市計画道路「放射第7号線」のうち、練馬区大泉エリアの東側区間の一部が、2026年3月17日に暫定開放されることが発表されました。

今回開放されるのは、練馬所沢線から大泉学園通りまでの約1kmの区間です。

すでに暫定開放済みの西側区間と合わせることで、周辺の生活道路の混雑緩和や安全性の確保がさらに進むと見込まれています。

放射第7号線（大泉）は、西東京市（西東京3・3・14号線）から練馬区内の目白通り付近までを結ぶ約2kmの事業区間です。

このうち、西大泉エリアを中心とした西側区間（約1km）は、2025年（令和7年）2月16日に先行して暫定交通開放されていました。

そして今回、引き続き工事が進められていた東側区間のうち、主24練馬所沢線と交差する地点から大泉学園通りまでの約1kmにおいて、道路の一部が暫定開放されます。開放日時は2026年3月17日の11時からです。

ただし、全幅員が完成したわけではなく、車道と歩道の一部を開放する「暫定」の形となります。

一部の交差点などでは引き続き車両通行止めの柵が設置される箇所もあるため、通行には注意が必要です。

道路の計画断面図によると、完成時の全幅は25.0mで、片側1車線の車道（計14.0m）の両脇に、植栽帯で分離された自転車等の通行空間と歩道が整備される広々とした設計となっています。

先行して開放された西側区間（西大泉二丁目〜西大泉五丁目）では、すでに確かな整備効果が表れています。

東京都第四建設事務所が開放から約6か月後に実施した調査によると、周辺の生活道路から放射第7号線への交通の転換が確認されました。

例えば、並行する生活道路であるカーブが多い「したみち通り（大泉第四小学校前交差点）」では、開放前の11時間交通量が約4600台だったのに対し、開放後は約2700台へと約4割減少。

また、主24練馬所沢線（四面塔稲荷前交差点北）でも約1割の交通量減少がみられました。

交通量の減少は、周辺住民の安全性や利便性の向上に直結しています。

周辺の住民や事業者を対象に実施されたアンケートでは、車道利用者（自動車・バイク）の約70％、歩道利用者（徒歩・自転車・車椅子）の約75％が、利便性や安全性、快適性が「向上した」または「やや向上した」と回答しました。

具体的な声として、「したみち通りを子どもと自転車で通行することが怖かったが、安心して通行できるようになった」、「道路が広く、災害時の避難や消防車両の通行がスムーズになる」といった意見が寄せられました。

また、地域の小学校からも「したみち通りの自動車が減少し、安全になってきている」との声が挙がっています。

一方で、「直線で道幅が広いため、車がスピードを出している」といった懸念や、「さらなる利便性向上のために未開通区間の早期開通を望む」という声も聞かれました。

今回の東側区間の暫定開放により、放射第7号線のネットワークとしての機能が高まり、大泉エリアの交通課題解決に向けた大きな一歩となります。