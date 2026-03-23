都市型SUVハリアーの魅力とは

国内のSUV市場において、上質な乗り味と洗練されたデザインを両立したモデルへの需要は根強く、幅広い世代から支持を集めています。

なかでもクーペライクなシルエットと充実した室内空間を持つ都市型SUVは、日常使いからロングドライブまで対応できる万能性から、多くのユーザーの選択肢に挙がるカテゴリです。

【画像】超カッコイイ！ これが”都市型SUV”トヨタ最新型「ハリアー」の姿です！（30枚以上）

トヨタ「ハリアー」は、高級クロスオーバーSUVの草分けとして1997年に初代が誕生したモデルです。流麗なエクステリアと上質なインテリアを核に、世代を重ねるごとに完成度を高めてきました。

現行型は2020年に登場した4代目となるモデルで都市型SUVとして、シンプルながらエレガントさを高めています。

ボディサイズは全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm、ホイールベースは2690mmで、先代に比べて全長・全幅を拡大しつつ全高を低く抑えたロー＆ワイドなフォルムが特徴です。

フロントアッパーグリルからプロジェクター式LEDヘッドランプへと連続性を持たせたデザインや、絞り込まれたクーペスタイルのリアまわりが上質な存在感を演出しています。

インテリアは馬の鞍をイメージしたセンターコンソールを中心に、レザー調素材やウッド調加飾を組み合わせた上質な仕上がりです。荷室はデッキボードがスライド式となっており、日常の買い物から週末のアウトドアまで幅広い用途に対応できる使い勝手が確保されています。

パワートレインはガソリン車、ハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）の3種類を用意しています。ガソリン車には2.0リッター直列4気筒エンジンを搭載し、2WDと4WDを選択可能です。

HEVは2.5リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせ、2WDとE-Four（電気式4WD）を設定。PHEVも同様のエンジン構成でE-Fourのみの設定で、燃費性能はWLTCモードで最大22.4km／Lを達成しています。

2025年6月に行われた直近の改良では、予防安全機能「トヨタセーフティセンス」の機能拡充が図られました。交差点における右折時の対向直進車や右左折時の横断歩行者・自転車運転者を検知する機能、さらに出会い頭の車両・自動二輪車を検知する機能が追加されました。

交差点は事故が発生しやすい場面のひとつであり、対応範囲の拡大はドライバーの安心感向上に直結します。緊急時操舵支援機能や低速時加速抑制機能も追加され、予防安全の幅がより広がっています。

安全機能以外にも、今回の改良では快適装備の充実が図られました。ステアリングヒーターと前席シートヒーター（3段階温度設定）が全グレードに標準装備として採用され、寒冷地や冬季の使用においても快適なドライブ環境が整えられています。

スマートフォンをトレイに置くだけで充電できる「おくだけ充電」（Qi規格対応）や、スマートフォンをキーとして使用できる「デジタルキー」機能も追加されました。

さらに乗降時の安全性を高める「安心降車アシスト（SEA）」も新たに搭載されています。後方から接近する車両を検知した場合にドアの開放を抑制する機能で、乗降時の接触リスク軽減に貢献します。日常のちょっとした場面での安心感が、着実に底上げされた印象です。

この一部改良と同時に、特別仕様車「Z “”Leather Package・Night Shade””」も設定されました。

ブラックをテーマに仕上げられており、プロジェクター式LEDヘッドランプのダーク仕様やブラックレフ、ブラックメタリック塗装のフロントアッパーグリル、艶あり黒塗装のフロントロアグリルやフロントバンパーロア、リヤバンパーロア、ロッカーモールを採用しています。

ほかにも、ブラック塗装の車名エンブレムやカーボンニュートラルバッジ、19×7Jの225／55R19タイヤ＆ブラック塗装アルミホイールを組み合わせることで、全体に引き締まった印象を演出しています。

ハリアーの車両本体価格（消費税込）は、371万300円から626万100円です。