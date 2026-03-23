フィリーズは２２日、エース左腕のＣ・サンチェスと３２年まで６年契約を新たに結んだと発表した。３３年に球団側に延長オプションがある。ＭＬＢ公式サイトなどによると、総額１億７００万ドル（約１７０億円）の大型契約。

サンチェスは今季がメジャー６年目。２４年に２９年まで総額２２５０万ドルの契約を結んでおり、当初の今季年俸はわずか３５０万ドル（約５億５６００万円）だった。新契約は平均１７８３万ドル（約２８億円）となる。

ドンブロウスキー編成本部長は、前契約の延長オプションは行使するのが当然と考えていたため、新たに長期契約を交わすことが合理的だったと説明。会見に出席したサンチェスは「ここにいられて本当にうれしい。この組織、チームメート、すべてが大好きだ。フィラデルフィアで長くプレーできるのは特別なことだと思っている」と話した。

サンチェスはメジャー３年目の２３年から先発に定着し、フル稼働した２４年から２年連続２ケタ勝利をマーク。昨季は１３勝５敗、防御率２・５０で地区連覇に貢献。サイ・ヤング賞投票ではスキーンズ（パイレーツ）に次ぐ２位で、３位の山本由伸（ドジャース）を上回った。