全国高校選抜ラグビー大会が２４日から埼玉県熊谷市で行われ、聖光学院が１１年ぶりに出場する。２月の東海大会３位決定戦で東海大静岡翔洋を下しての切符。ＣＴＢ阪脇鉄平主将（２年）を中心に、「東海地区の代表」として、２５日の石見智翠館（島根）との１回戦へ全力を尽くす。

１回戦で当たる石見智翠館は大型の選手が多く、フィジカルが強い。隣の組には流通経大柏（千葉）と東海大大阪仰星がおり、「厳しいグループです」と聖光・細野太郎監督（４３）。まずは目の前の相手。練習で低いタックルを繰り返した阪脇主将は「東海の代表として他県の分まで頑張らないと」と気を引き締めた。

重圧をはねのけた。２月の県新人戦決勝は翔洋を７４―０と圧倒。花園切符を懸けた秋の県決勝で、１３―２１で敗れた雪辱を果たした。そして東海大会はともに準決勝で敗れ、３位決定戦で再戦。周囲から「勝って当然」と思われて「プレッシャーが大きかった」と主将は振り返る。

翔洋の気迫も強く、前半は０―０。それでも後半開始早々にフランカー染川昇利がトライ。ＦＢ西野凌牙（ともに２年）がコンバージョンキックを決めると、反撃を５点に抑えて７―５で勝ち切った。

初出場した１５年は予選リーグがあり、１勝２敗だった。１１年ぶりの白星へ、指揮官は「ディフェンスを粘り強く」と戦いをイメージ。主将も「スピードを生かして一戦必勝で」と宣言。持ち味の展開ラグビーで強敵に挑む。（里見 祐司）