【三觜喜一のキーワードレッスン】スピネーションの必要性とは

スピネーションの必要性

ゴルフスイングでは開いたフェースを戻す作業が必要

スイング中にゴルファーが主体的に行う動作は3つあります。まずは左ハンドルを切るようなテークバック、それから動きを止めずにクラブを引き下ろし、ダウンスイングでは「スピネーション」と言って、クラブフェースをターンする作業を行います。これをクラブの側から考えると、左ハンドルを切るテークバックから切り返しでパッシブトルクが働き、そこからクラブに対して初めて左手で引きつけるエネルギーが発生します。引っ張られることでゴルフクラブ自体は元の位置に戻ろうとしますが、クラブフェースだけは戻りません。

このとき、フェースは開いたまま戻ってこようとするのです。ですからスイング中で唯一、能動的に開いているフェースを戻す作業が必要になってきます。具体的には、シャフトを軸回転させてクラブヘッドを回します。この動作を行うことによって、ボールをハンドファーストにとらえることができます。このスピネーションは、ゴルフスイングの中でもっとも重要と言っても過言ではない動作であり、正しいやり方を覚えると共に、どのクラブを打つときにも必ず行わなければなりません。

ゴルフスイングを学んでいく過程にはさまざまな要素があるので、ついこのスピネーションを忘れてしまいがちですが、この動作を行わないことには球がつかまりませんので、折に触れて動作を確認することが大切です。ポイントはシャフトを軸にクラブヘッドを回転させることで、左手でこの動作を行うと左手の甲でドアをノックするような形になります。アマチュアには馴染みのない動作かもしれませんが、レベルアップするためにはぜひここを理解し、実践することが必要です。

クラブフェースを閉じればハンドファーストインパクトになる

右手の角度をキープしたまま当てるのがハンドファーストだと考えるアマチュアが多いのですが、そうではありません。パッシブトルクが働いているクラブを引きつけると、いったん寝たクラブが立ってきてプレーンに乗りますが、フェースは開いたままなので、これに対してスピネーションが入ってはじめてダウンブローに下りて、ハンドファーストに当たるのです。ここは絶対にハンドファーストに当てるためには必須条件なのです。

逆に言えば、開いてきたものを閉じて打とうとすると、手首を支点にフェースを返して当てる人はほぼいません。開いてきたらフェース面が上を向いているので、これを閉じながら当てようと思うと、クラブヘッドは下に向かって下降していきます。そうすると自然にダウンブローのインパクトになるというのが、クラブの動きの力学では当たり前であり、このときにスピネーションというシャフトを回す動きが入ることによってはじめて、フェースがスクェアかつハンドファーストに当たるのです。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一