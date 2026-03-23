今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月23日（月）〜3月29日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月23日（月）〜3月29日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週はあちこち出かけるなど、忙しい日々が続きそうです。家族や友人から頼りにされて、たくさんの人と話す機会が増えるかも。気づきもいろいろありそうなので、今後に活かせるようにすると良いでしょう。恋愛面は、考えすぎないで身軽に動いてみるとうまくいきそう。気になる相手にはランチに誘ってみると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
活力が湧いてくる時期です。思いついたことがあれば、何でもやってみるといいでしょう。冬から春への衣替えも◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週はあちこち出かけるなど、忙しい日々が続きそうです。家族や友人から頼りにされて、たくさんの人と話す機会が増えるかも。気づきもいろいろありそうなので、今後に活かせるようにすると良いでしょう。恋愛面は、考えすぎないで身軽に動いてみるとうまくいきそう。気になる相手にはランチに誘ってみると良いでしょう。
活力が湧いてくる時期です。思いついたことがあれば、何でもやってみるといいでしょう。冬から春への衣替えも◎
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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