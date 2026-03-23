「大満足は一度もない」バイタリティが高すぎるヒカルの熱量の正体とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

大満足は一度もない!? 常人離れしたバイタリティ

満足しないからこそ熱くなる

ヒカルさんは、周囲の人から、「熱量があり、バイタリティの高さが異常だ」と評されるそうです。そして「ヒカルさんの熱に感化されてここまで来た」とも言われます。多くの人が感じている、ヒカルさんの熱量とは、どんなところから来るのでしょうか。

まずヒカルさんは、とにかく結果を重視しています。どんな夢や目標でも「口で言っているだけではダサい」からです。実際、ヒカルさんは、さまざまな分野で結果を出し続けてきましたし、これからもさらに上のステージに登っていくことでしょう。

次に言えるのは、自分の限界を決めないという点です。ヒカルさん自身も、「10年後、20年後を見据えても、自分の限界を決めたくない」と語っています。

その思いともつながって、ヒカルさんは、YouTubeを毎日投稿していたこともあります。ある程度の地位に登り詰めても、いまだにエンジン全開でやっていくのがヒカルさんのやり方なのです。

さらにヒカルさんは、YouTubeを始めてからも、起業をしてからも、大満足したことは一度もないそうです。常に、現状に納得がいかず違和感を持っている。それが、熱量を保ち続けるひとつの要因なのかもしれません。

熱量を大きく持ち続けている

結果で勝つことを意識する 自分の限界を決めない

毎日YouTube投稿をする 自分の現状に納得しない

ヒカルさんの持っている熱量が大きく

バイタリティが高い

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘