本日の予定【発言・イベント】
14:00 石油連盟会長、会見
17:45 エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント挨拶
18:00 ECB賃金トラッカー
21:45 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
24日0:00 チポローネECB理事、イベント講演
1:00 レーンECBチーフエコノミスト、欧州経済について講演
5:00 ブレマンNZ中銀総裁、イラン戦争がNZ経済に与える影響について講演
連合26年春闘第1回回答集計結果
エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）
※予定は変更することがあります
17:45 エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント挨拶
18:00 ECB賃金トラッカー
21:45 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
24日0:00 チポローネECB理事、イベント講演
1:00 レーンECBチーフエコノミスト、欧州経済について講演
5:00 ブレマンNZ中銀総裁、イラン戦争がNZ経済に与える影響について講演
連合26年春闘第1回回答集計結果
エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）
※予定は変更することがあります