14:00 石油連盟会長、会見

17:45 エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント挨拶

18:00 ECB賃金トラッカー

21:45 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演

24日0:00 チポローネECB理事、イベント講演

1:00 レーンECBチーフエコノミスト、欧州経済について講演

5:00 ブレマンNZ中銀総裁、イラン戦争がNZ経済に与える影響について講演



連合26年春闘第1回回答集計結果

エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）



※予定は変更することがあります

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