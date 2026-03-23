14:00　石油連盟会長、会見
17:45　エスクリバ・スペイン中銀総裁、イベント挨拶
18:00　ECB賃金トラッカー
21:45　ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
24日0:00　チポローネECB理事、イベント講演
1:00　レーンECBチーフエコノミスト、欧州経済について講演
5:00　ブレマンNZ中銀総裁、イラン戦争がNZ経済に与える影響について講演

連合26年春闘第1回回答集計結果
エネルギー国際会議「CERAウイーク」（ヒューストン、27日まで）

※予定は変更することがあります