米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が22日（日本時間23日）、前ドジャースのベテラン・マイケル・コンフォート外野手（33）がカブスの開幕ロースター入りしたことについて解説している。

コンフォートは、マイナー契約でメジャーキャンプに参加。コンフォートがロースター入りするとすれば、左翼か右翼、指名打者、あるいはベンチ枠だったが、鈴木誠也がワールドベースボール・クラシック（WBC）でひざを負傷したこと、タイラー・オースティンも2月末に膝の手術を受け、数カ月の離脱が見込まれていることで、シーズン序盤はコンフォートが外野で出場機会を得る可能性が出てきた。鈴木が出場できない間、コンフォートとディラン・カールソンが右翼でプラトーンを組む可能性がある。

コンフォートは2026年でメジャー11年目を迎える。全盛期はメッツ時代の2017年から2020年で、この期間に打率.265/出塁率.369/長打率.495を記録し、wRC＋では平均を33％上回る打撃力を示した。しかし2021年以降は成績が下降。ドジャースは復調を期待して2024年12月に1年1700万ドル(約27億円)で契約した。しかし2025年は打球速度は平均的だったにもかかわらず、長打力とコンタクト能力が低下し、キャリアワーストのwRC＋83に終わった。

なお、コンフォートの契約はメジャー昇格時に基本年俸200万ドル（約3.2億円）が支払われる内容となっている。