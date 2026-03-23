今回は、孫ができて喜ぶ義母に、厳しい現実を伝えたエピソードを紹介します。

「孫ができてよかったですね」

「結婚して以来、義母が『早く私をおばあちゃんにしてよ。孫が欲しい』と、会うたびに言ってくるようになりました。とはいえ、夫は子どもを全然欲しがっていないんですよね。

そんなある日、夫が女子大生と不倫関係にあり、さらに不倫相手は妊娠していると分かったんです。夫からは『離婚して、その子と再婚したい』と言われました。

その後、義母に離婚と夫の再婚を報告しに、義実家に向かいました。義母には『大事な話がある』とだけ伝えていましたが、義母はどうやら、私の妊娠報告に来ると勘違いしていたみたい。

そこで私は、『妊娠したのは私じゃないです』『夫の不倫相手の女子大生に子どもができました』『やっと孫ができてよかったですね』と伝えました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 義母も、元夫の不倫が理由で離婚したそうですが、息子が元夫と同じことをしたのだと知り、どんな気持ちでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。