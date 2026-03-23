第７３回毎日杯・Ｇ３は３月２８日、阪神競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ウップヘリーア（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）は、新馬戦を勝利後、前走の若竹賞では直線で追い込んで２着だった。プラス１４キロでやや重めが残っていたことを考えれば、負けて強しの競馬。１週前追い切り後に栗東トレセンに移動しており、力を出せる態勢にある。

カフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）は未勝利の身ながら、アルメリア賞を３馬身半差で快勝。前が飛ばし、流れが向いたにしても強かった。再度、同じ舞台で侮れない。

アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は、前走のシンザン記念で３着。スタートが遅い点が課題だが、頭数も少なくなりそうで外回りコースならゆったり運べる。１ハロン延長もレースぶりから問題はなさそう。

ローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）は、ここ２戦が難しさを出して伸びあぐねているが、調教の動きから能力は確か。新馬戦（２着）がハイレベルで、３着のスマートプリエールが２１日のフラワーカップを勝った。能力を出し切れれば。