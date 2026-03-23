シーズン締めくくりの大舞台

フィギュアスケートの世界選手権は25日からチェコ・プラハで行われる。シーズン締めくくりの大舞台だが、欠場する人気スケーターも多く、ファンからは落胆の声も上がっている。

22日までに国際スケート連盟（ISU）のエントリーリストが更新。米国のジェイソン・ブラウンが正メンバーから外れ、ジェイコブ・サンチェスが代替選手として名を連ねた。

今回の世界選手権はミラノ・コルティナ五輪の男子を制したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）、女子金メダルのアリサ・リウ（米国）、ペア金メダルの三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）らも欠場。開幕直前にブラウンも欠場となり、X上のファンからは落胆の声が相次いだ。

「ジェイソンもワールド棄権」

「ジェイソンがワールド棄権ですと！？ こんなに直前の発表ってことは、練習中のケガとかでしょうか？ 大事ありませんように……」

「えええええジェイソンもワールド棄権！？！？」

「ジェイソンこんなギリギリに欠場ってことはケガとか体調不良かな？とにかく無事を願う」

「ジェイソン、ワールド欠場 ジェイコブがジュニアワールドに引き続きワールドに」

ミラノ・コルティナ五輪の男子で8位だったイリア・マリニン（米国）は出場予定となっている。



（THE ANSWER編集部）