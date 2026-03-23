「ミッドナイトひのとり」今年も5月に運行

近鉄は2026年5月3日（日）と4日（月・祝）に、大阪難波〜近鉄名古屋間で、特急「ひのとり」を夜行列車とする「ミッドナイトひのとり」を運行します。

【画像】これが大阪⇔名古屋「夜行列車」の運行時刻です（長時間停車も）

「ひのとり」は、2020年にデビューした80000系特急電車の愛称。主に名古屋と大阪を結ぶ名阪特急で使用されており、全席3列シートのプレミアム車両を連結するなど、豪華な内装が特徴です。

「ミッドナイトひのとり」は、ツアー申込者が乗車できる団体臨時列車として昨年4〜11月に運行され、好評を博しています。

名古屋発の列車は2026年5月3日（日・祝）、大阪難波発の列車は2026年5月4日（月・祝）に運転予定。いずれも名張駅で4時間停車し、車内では名張市の老舗食堂「賛急屋（さんきゅうや）」の特製朝食が配布されます。

大阪難波から近鉄名古屋まで「プレミアムシート」を利用する場合の旅行代金は、おとな9900円。「レギュラーシート」で1名2席利用の場合は、おとな8000円です。「レギュラーシート」で1名2席の場合はおとな6200円となります。

申し込みは近鉄旅の予約センター（ウェブ申込み・クレジット決済のみ）や近鉄各駅営業所で受け付けるとしています。