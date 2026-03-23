皇帝オットーと教皇ヨハネス12世…「上級支配権」を巡り、互いの思惑が交錯する”同床異夢”の始まり

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第55回

『皇帝戴冠式中に“暗殺”を警戒…歴戦の皇帝「オットー1世」と稀代の破戒僧「教皇ヨハネス12世」の間に潜む不協和音』より続く。

「オットーの特許状」とは

それでも当面は波風が立たずに推移した。

まず962年2月12日、サン・ピエトロ大寺院で教会会議が開かれた。主催者は教皇ヨハネス12世である。彼はオットーのマクデブルク計画を認可するという教皇勅書を発する。そこにはオットーがレヒフェルトの戦いで異教徒ハンガリーを破ったことと彼の皇帝戴冠がリンクしていることが述べられている。

すると2月13日、この教皇勅書のお返しとしてオットーはいわゆる「オットーの特許状」を発している。

この特許状はカール大帝が時の教皇レオ3世に与えた特権の再確認である。中部イタリアの教会領、スポレート、べネヴェント等の公領、ナポリ、シチリアの諸都市に対する教皇の宗主権が謳われている。

しかし同時に824年11月に時の皇帝ロタール1世（カール大帝の孫）と教皇エウゲニウス2世との間で交わされた協定が再確認されている。教皇に選ばれたものは即位前に皇帝の使者の立ち合いのもと皇帝に忠誠の誓いを立てなければならないというのである。

つまりは皇帝は教皇の選出権と教皇領全体に対する上級支配権を握っているのである。少なくともオットーはそのつもりであった。一方、ヨハネス12世は自分はすでに教皇なのだからこの特許状に縛られることはない、さらにはオットーはいずれローマを去りアルプスの北の田舎に帰郷するだろうと高を括っていた節がある。

特許状にはハンブルク・ブレーメン大司教アダルダークをはじめとする6人の司教、フルダ修道院長ハットー、ヘルスフェルト修道院長グントヘル、その他15人の貴族が名を連ねている。

皇帝の上級支配権

いずれにせよオットーにとっては最重要文書である。ヨハネス12世がマクデブルク計画の認可を骨子とする教皇勅書を発した2月12日の翌日に大慌てで作成されたものではもちろんない。フルダ修道院長ハットーが前年の晩秋、オットーの皇帝戴冠についての教皇庁との下交渉のためにローマに乗り込んできた時から草案が練られており、この時にはすでにフルダ修道院で完成していたのである。

フルダ修道院は現ドイツのフランクフルト・アム・マインの北東86キロに位置しており、744年、「ドイツ人の使徒」と呼ばれた聖ボニファチウスの支援を受けて設立されている。中世では宗教と文化の重要な拠点であった。優秀な学僧と祐筆には事欠かない。彼らは深紅に色付けされた羊皮紙にカロリング朝の流儀に倣って金色のチンキで長さ1メートル、幅40センチの「オットーの特許状」を完成させたのである。

ところがである。教皇に対する皇帝の上級支配権を伝える最も古い文書であるこの特許状のオリジナルは失われており、少し後に完成したその写しだけしか残っておらず、それは19世紀後半まで教皇庁の奥深くの秘密文書箱の中に門外不出のまましまわれていた。そこからこの文書の偽造説が何度も浮上した。曰く皇帝の教皇に対する支配権は後から付け加えられたものであり、さもなければ教皇ヨハネス12世がこの特許状をすんなり受け入れるわけはない云々と。しかし真相はわかっていない。

いずれにせよ、オットーとヨハネスはしばらくは同床異夢を見ることになる。

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