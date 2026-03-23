【校閲クイズ】「改革を断交するには、現在の地位に連綿とすることなく、職を賭して挑むくらいの覚悟が必要だ」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「改革を断交するには、現在の地位に連綿とすることなく、職を賭して挑むくらいの覚悟が必要だ」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「断交」はまじわりをやめる意ですのでここでは「断行」が正しい表記ですね。そしてこの文脈ですと地位に執着する意の「恋々とする」が適した表現となるでしょう。

× 「改革を断交するには、現在の地位に連綿とすることなく、職を賭して挑むくらいの覚悟が必要だ」

〇 「改革を断行するには、現在の地位に恋々とすることなく、職を賭して挑むくらいの覚悟が必要だ」

【校閲クイズ】「今年の千支は馬。僕は年男ですからがんばりますよ！」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？