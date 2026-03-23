《教え子には川端康成》大阪府立茨木高校の伝説の教師…生徒と一緒に校庭にプールを掘った「デンさん」が令和の日本人に伝えたいこと

教え子には川端康成や大宅壮一も

かつて大阪に「伝説の教師」がいた――。

水泳ニッポンの礎を築いた杉本傳（つたえ）氏だ。通称「デンさん」。戦前の茨木中学（現・大阪府立茨木高校）で、生徒たちからそう呼ばれ、親しまれ、愛された。

杉本氏は1889（明治22）年、現在の大阪府大阪市に生まれた。大正初期から昭和にかけて教壇に立ち、川端康成や大宅壮一らを含む多くの教え子に影響を与えた。さらに水泳指導者としても活躍、オリンピック選手の育成を通じて、日本競泳界の発展に大きく寄与した。1979（昭和54）年に89歳で没した彼の生涯はまさに「破天荒な冒険者」だった。

その破天荒なエピソードの代表として、教師を務めていた茨木中学で日本初となる近代的なプールを作ったことが挙げられるだろう。それも「無許可」での建設だというから驚くばかり。

さらに、このプール建設には、川端康成や大宅壮一など、教え子たちが携わり、杉本氏とともに汗を流した。そして当時はまだ珍しかったクロール泳法を取り入れた指導を導入、のちのオリンピックでの水泳競技のメダルラッシュへと続いていくことになる。

そうした数々のエピソードから、「型破りな教師」というイメージを持たれるかもしれない。だが、その実像は「誰よりも未来を見据え、新しいことに挑戦し続けた教育者」だった。

このように数々の偉業を成し遂げたにもかかわらず、杉本傳は忘れ去られていた。しかし、このたび、この伝説の教師の軌跡を、日本チャップリン協会会長で演出家の大野裕之氏がノンフィクション『デンさんのプール 杉本傳〜水泳ニッポンを作った男』としてまとめた。杉本傳についての初の本格評伝である。大野氏は杉本氏が教師を務めた大阪府立茨木高校（当時の茨木中学）の卒業生。100年以上前の母校の伝説を、現代によみがえらせたのだ。

また、大野さんは同作で2025年度「ミズノスポーツライター賞最優秀賞」も受賞した。

大野氏が語る。

“杉本先生”という不思議な教師がいた

茨木高校には今も公立高校としては珍しい50m屋内プールがあり、その横に「近代水泳発祥之地」という石碑があります。在校していた頃、なぜ茨木高校で「近代水泳」が「発祥」したのかよく知らなかったのですが、「杉本傳先生という不思議な先生がいて、校庭に勝手にプールを掘った。その時の教え子には川端康成や大宅壮一がいて、作業を手伝った」という話や、「デンさんが日本で初めてクロール泳法を導入し、オリンピック選手を輩出した」という伝説めいた話はぼんやりと聞いていました。ただ、長い歴史のある学校ですから「へえ、昔、面白い人がおったんや」ぐらいの感覚で、あまり気にも止めていませんでした。

転機となったのは2018年でした。

その年、前田敦子さん、高良健吾さん出演の映画『葬式の名人』をオール茨木ロケで撮影していたんですよ。僕は脚本とプロデューサーを担当していて、現場にも同行していました。

撮影時に、いろんな映画関係者が茨木高校に来たのですが、みなさん公立高校には不釣り合いな巨大な屋内プールに驚かれるのです。それで、実は茨木高校は「近代水泳発祥之地」で、「その昔、勝手に校庭を掘って、日本で最初のプールを作った先生がいたんです」と話したら、関係者は「次回作はそれで映画が撮れるじゃないですか！」って大盛り上がり（笑）。

灯台下暗しと言いますか、母校にそんな面白い先生がいたのなら、ちゃんと調べてみようと思ったのがこの本を出すきっかけになりました。

明治維新の時代にバイオリンを習う

――大野さんが取材を進めると、デンさんの次男・健三さんの妻、清子さんがご存命だったことがわかったそうですね。そこから取材は5年にも及んだとか。

清子さんにお話を聞くところから始めました。デンさんの奥様は、デンさんのことを、「半分遊んでるようなもんばかりして」といつも言っていたとのこと。人から半分遊んでいるようなもんと思われても、自分の好きなことを貫いてそれまでになかった道を拓いた、そんな人柄が偲ばれました。ご親族の協力を得て、杉本家の蔵をすべてひっくり返して（笑）、徹底調査しました。その過程で、デンさんが、プールのことや水泳だけでなく、近代の教育のさまざまな分野においてのパイオニアだったことがわかってきました。

杉本傳は今でいう大阪・梅田周辺の大地主の家庭に生まれました。今でこそ梅田は大都会ですが、当時はまだ田んぼの残る町外れで、そこに大阪駅ができて急激に発展していった場所です。裕福だったデンさんは小さい頃から能や（当時ハイカラな舶来品として流行していた）バイオリンを習っていたそうで、日本一の商業・工業都市である大阪の富を背景に和洋のハイカルチャーに囲まれていた。一方で、まだ水がきれいだった中之島で泳いで体も鍛えていました。まさに文武両道かつ日本と海外の文化をいいとこどりです。

僕たちは“明治維新”と聞くと、日本がガラッと変わったように感じますが、デンさんの育った環境を知ると、実際にはそれ以前の生活からの地続きだったことが実感されました。海外から入ってきた新しい文化や品物を貪欲に取り入れ、日本の伝統とブレンドし、新しいカルチャーが大阪で生まれていった。

デンさんの才能はそうした時代と環境の中で育まれていったのです。

デンさんがプールを掘った真相が発見された

――デンさんこと杉本氏は、茨木中学から日本体育会体操学校（現・日本体育大学）に進学し、卒業後は母校の茨木中学に赴任します。

当時は、近代教育が始まったばかりの頃。茨木中学校の初代校長の加藤逢吉氏はとてもユニークな教育者で、生徒たちは裸足で学校生活を送り心身を鍛えていました。しかし、単なるスパルタというわけではなく、非常にリベラルな思想を持ち、生徒を信じ抜いて「先生は生徒に騙されよ」をモットーとしていたほど、生徒の自主性を重んじる教育を実践していました。そんな教育方針に惹かれて、1万点以上の剥製を集めた生物教師や、古墳から石棺を持って帰った歴史教師など、尖った先生たちが全国から集まってきたのです。今の学校じゃとてもできないようなことが平気でできた時代だった。そうした環境から、川端康成ら多くの才能が出てきたんでしょうね。

そんな茨木中学で、デンさんはプールを掘ったわけですが、そのきっかけとして生前のデンさんは、『当時の大阪府知事が“中学生は体を鍛えるために泳ぎなさい”と訓令を出したことが発端で、海から遠い茨木中学には泳ぐ場所がないのでプールを掘った』と説明していました。しかし、今回よく調べてみると、それがまるっきりの嘘だったことがわかったのです。大阪府の公文書にも、茨木中学の資料にも、当時の知事からそのような訓令や府からの指示は存在しない。つまり、“上から言われたからやった”のではなく、「現場からのボトムアップとして、デンさんが提案してプールを作った」のが真相だったのです。（その上で、謙虚なデンさんは「自分がプール造成を提案した」と言わずに、大阪府知事の発言がきっかけだとしていたわけです。）

財産を教育のために使ったデンさん

--ではなぜデンさんはプールを作ろうと思い立ったのでしょうか？

それは、明治の若者の壮大な夢がきっかけでした。

明治末期に、フィリピンのアメリカ人教師が、国際友好を目的とした『極東選手権競技大会（極東オリンピック）』の開催を提唱しました。そのことを知った当時20歳だったデンさんや仲間たちは、「国際友好のためにスポーツ大会ができるなんて素晴らしい！」と、将来日本で国際大会が行なわれることを夢見ました。そこで日本水泳連盟に先駆けること11年前に、デンさんたち大阪の若者が大阪水泳協会を作ったんです。その時に、「スポーツを通して国際友好を図るためには、教育の裾野を広げて日本全体のレベルを底上げする必要がある。だから、学校にプールを作らなければならない」と考えたわけですね。

そんなふうに壮大な夢を追うデンさんを、加藤校長は後押しし、川端康成や大宅壮一ら当時の生徒たちも共感して、一緒になって一生懸命に校庭を掘ってプールを作り上げました。完成したのは大正5年のことです。残された写真を見ると、大きな池のようなもので、大富豪のデンさんの屋敷にあった日本庭園の池のつくりを応用して作ったようです。ともあれ、それが日本で初めての近代プールとなりました。近くの川から水を引いていたので、生徒たちは魚と一緒に泳いだそうですが、大きな教育効果をあげました。

しかし、大阪府は「勝手に府有地を掘るな」とカンカンに怒ってしまった。当たり前ですよね（笑）。校長は職を辞する覚悟で大阪府に謝罪します。プールと同じだけの土地を買い増したことで許してもらったのですが、実はこっそりデンさんが土地代を払っていた証拠を今回の調査で見つけました。デンさんは杉本家の財産を日本の教育のために使ったわけです。

日本初のプールを作り上げた茨木中学の先生と生徒たちのことを考えると、まず夢を持って取り組んだデンさん、そして一緒に頑張った生徒、夢を後押しして口は出さず責任だけを取った校長先生--この三者が揃わないとプールはできなかったことに気づきます。翻って、現代の日本では、この三者がいずれも少なくなってしまった。荒唐無稽な夢を語ればバカにされるし、面白がって一緒に頑張る仲間もいない。なにより、「責任を取るから頑張れ」と背中を押してくれる上司が少なくなってしまった。「失われた30年」ですっかり萎縮してしまっている今の日本には、力を合わせて新しい挑戦に乗り出したデンさんたちのような冒険心が必要です。

後編記事『大河ドラマ『いだてん」の「日本水泳の父」も注目…日本で初めてクロールを教えた伝説の教師が伝えたかった「デンさんのプール」の本当の意味』ではその人柄にさらに迫る。

【つづきを読む】大河ドラマ『いだてん」の「日本水泳の父」も注目…日本で初めてクロールを教えた伝説の教師が伝えたかった「デンさんのプール」の本当の意味