大河ドラマ『いだてん」の「日本水泳の父」も注目…日本で初めてクロールを教えた伝説の教師が伝えたかった「デンさんのプール」の本当の意味

水泳ニッポンの礎を築いた杉本傳（つたえ）氏。通称「デンさん」。戦前の茨木中学（現・大阪府立茨木高校）で、生徒たちからそう呼ばれ、親しまれ、愛された。

杉本氏は1889（明治22）年、現在の大阪府大阪市に生まれた。大正初期から昭和にかけて教壇に立ち、川端康成や大宅壮一らを含む多くの教え子に影響を与えた。さらに水泳指導者としても活躍、オリンピック選手の育成を通じて、日本競泳界の発展に大きく寄与した。1979（昭和54）年に89歳で没した彼の生涯はまさに「破天荒な冒険者」だった。

このように数々の偉業を成し遂げたにもかかわらず、杉本傳は忘れ去られていた。しかし、このたび、この伝説の教師の軌跡を、日本チャップリン協会会長で演出家の大野裕之氏がノンフィクション『デンさんのプール 杉本傳〜水泳ニッポンを作った男』としてまとめた。杉本傳についての初の本格評伝である。大野氏は杉本氏が教師を務めた大阪府立茨木高校（当時の茨木中学）の卒業生。100年以上前の母校の伝説を、現代によみがえらせたのだ。

また、大野さんは同作で2025年度「ミズノスポーツライター賞最優秀賞」も受賞した。

前編記事『《教え子には川端康成》大阪府立茨木高校の伝説の教師…生徒と一緒に校庭にプールを掘った「デンさん」が令和の日本人に伝えたいこと』に引き続き、大野氏が語る。

日本で最初にクロールを取り入れた

--プールの造成の次に、デンさんはどんな事業を？

デンさんのパイオニア精神はプールという設備だけに止まりませんでした。プールができるや、今度は泳ぎ方や教育法のイノベーションに取り掛かります。

当時の日本人は古来伝わる古式泳法（日本泳法）で泳いでいました。欧米ではすでに最新泳法であるクロールが流行し始め、次々と記録を塗り替えていったのですが、日本の水泳関係者は「日本には日本のやり方がある」「古式泳法のほうが優れている」と過信していました。なんだか、今の日本でも見かける硬直した考えですよね。

そんな時、デンさんは海外から競泳の本を取り寄せて、「クロールと古式泳法とどちらが速いか」を冷静に研究して、茨木中学でクロール泳法の指導を始めるんです。前例にとらわれずにいいものをチョイスする、非常に科学的・合理的なマインドをもっていたわけですね。結果、茨木中学は、高校生・大学生・社会人を打ち負かして、日本水泳界のトップに躍り出る。こうして、大正時代後半からしばらくは茨中勢がほとんどの日本記録を独占しました。

しかも、ここからがすごい。デンさんはクロール泳法やプールの作り方などを自分たちだけの秘密にすることなく、それらの研究データを資料にまとめて、各地の学校に送ったんです。自分たちで囲い込まず、良いものはみんなと共有する、というのがデンさんの考え。すると当然ながら他の学校のレベルも上がっていったし、茨木中学も勝てなくなった。しかし、デンさんはこう言いました。「他校の水準が上がって茨木中学の特権が失われたときこそ、私達が先覚者として誇りを持つのだ」。デンさんは最初から日本水泳全体のレベルを上げることしか考えていなかったわけです。

普通なら、自分の学校を勝たせるために、機密情報はライバルには教えないものです。今なら、学校名を宣伝するためにライバルを蹴落としてでもスポーツの成績を上げようとする。でも、デンさんはそうじゃなかった。この態度も今の教育界、スポーツ界に足りないものではないでしょうか。ちなみに、その時、デンさんから資料をもらった学生の一人が、田畑政治です。

オリンピック選手たちを監督、指導

--田畑政治と言えば、大河ドラマ『いだてん』でも話題になった、「水泳ニッポンの父」とも呼べる存在ですが。

それで言うと、デンさんは日本水泳のゴッドファーザーですね（笑）。杉本傳がいかにパイオニアだったかが窺い知れることと思います。

その後、悲願だった極東オリンピックが大阪で開催された時、生徒たちと一緒に茨木中学に温水プールを作り、他の学校の生徒はもちろん、ライバルのフィリピンや中国の選手にも施設を使わせました。あくまでスポーツを通しての国際友好を目指していたわけです

デンさんは、水泳指導者としてもパイオニアでした。彼は、1924年のパリオリンピックでは日本代表の競泳チームの監督を務め、茨木中学出身の高石勝男選手が日本競泳初のオリンピック入賞を果たしました。その後、水球や飛込と言った新しい競技もいち早く導入して研究し、次の28年のアムステルダムオリンピックは飛込の監督、32年のロサンゼルスオリンピックは女子水泳の監督と、3大会連続で、しかも違うジャンルで監督・指導者として五輪に参加しました。そうした人は他にはいません。

スポーツだけではなく、音楽教育においても業績を残しました。デンさんは、パリ五輪の際にヨーロッパ各地やアメリカを周遊し、ウィーンでは音楽が市民生活に溶け込む様を見て、「茨木をウィーンにしたい」と帰国後に楽器を買い揃えて、茨木中学に関西で初めてブラスバンド部を作りました。彼はプールサイドでブラスバンドを指揮しながら水泳のコーチをしていたので、「ブラスバンドのワルツの三拍子に合わせて平泳や！」「クロールに合わせて勇ましい行進曲を」と茨木中学のプールでは音楽と水泳が融合していたとのこと。これだけ多方面でのパイオニア、しかも一流の指導者というのはなかなかいませんよね。

スポーツの楽しさを守ることで戦争に抵抗

デンさんはいわば、「プロデューサー的な感覚」を持っていたのだと思います。適材適所で人を動かすのが非常にうまかった。普通は「みんな、プールを掘るぞ！」とか「茨木をウィーンにするぞ」と言っても誰もついていきませんよね（笑）。そうしたスキルが一般的な公立校からオリンピックメダリストを輩出することにつながっていくんです。個々の能力を見抜き、引き出すことが上手だった。まさに理想の指導者だった。

というわけで、この本はただ「初めてプールを作った偉い先生がいた」という話ではないんです。デンさんの生涯には、これからの日本に必要なものが全てあると思って、本にして伝えなければいけないと感じました。

本書の中では、戦時中のことにも触れています。戦争の色が濃くなると、真っ先に切り捨てられたのは文化的なものでした。スポーツも文化も戦争遂行の目的に合うものだけが残される。しかし、デンさんはそこも非常に柔軟で、軍部ともコミュニケーションを取りながら“守る”んです。

例えば、ベルギーでボーイスカウトのジャンボリー（泊まり込みのスポーツ・文化イベント）を体験して、「日本にも体を鍛えながら芸術に親しむイベントを作りたい」と思って、茨木中学で「妙見夜行登山」という行事を始めました（今も行なわれています）。しかし、戦争が近くなると、そんな役に立たないものはやめろと軍部から圧力がかかった。その時デンさんは、「これは行軍です、軍事教練です」と軍部には報告しました。それでいて、妙見山に建てた記念碑には“行軍”の文字を残さなかった。水泳でも、「兵器を持って川を泳いで渡る訓練」などが推奨された戦中に、海外から導入した水球を広める活動をしていました。スポーツの楽しさを守ることで戦争に抵抗していたわけです。こうした教育を受けた生徒たちは戦後の復興の先頭に立ち、学んだことを社会で生かしていきました。

承認欲求とは真逆の人

――まさに文武両道で教育、指導の幅を広げ、水泳界のみならず日本の教育全体の底上げに尽力した方だったんですね。茨木中学校を退職した後、戦後は天理短期大学の水泳部の監督になったそうですね。

天理短期大学での教え子に、1952年にヘルシンキオリンピックに出場した競泳選手の大石康子さんがいました。大石さんによると、1週間に1回、お茶とお能のお稽古があったとのこと。アスリートなら運動の練習だけをすればいいという考えを持たなかった。「優れたアスリートは優れた文化人でなくてはいけない」がデンさんの口癖でした。

――それほどの傑物がなぜ、これまで一冊の本も書かれず、半ば忘れ去られた形になっていたのでしょうか。

茨木高校水泳部に“ある伝説”がありました。戦前に、茨木中学の有志がデンさんの銅像を作った。その除幕式で「私はそんな偉い人とちゃいますわ。プール作りもクロール泳法導入もみんなでやってきたことです。恥ずかしいので持って帰りますわ」と言って自分の銅像を自宅に持って帰ったそうなんです。そんな嘘かホンマかわからん伝説を聞いたことがあったのですが、2019年3月、僕が初めて杉本家を訪ねたとき、ウワサの銅像があったんですよ。「ほんまに持って帰ってはったんや！」と感動しました（笑）

デンさんは多くの偉業を達成しましたが、一切自分の手柄にはしませんでした。みんなの力を合わせて成し遂げたという気持ちがあったのでしょうね。逆に言うと、そうした思いや意識がなければ大きなことは成し遂げられない。半ば忘れ去れた形になった理由は、自分の名前だけが出ることを拒否したからです。個人の名前など忘れられて、後に残ったものが活躍することを願っていたからですね。「承認欲求」とは真逆の人です。

デンさんは、「精神は文明的に、肉体は野蛮的に鍛えよ」とおっしゃっていたそうです。プールを掘るという荒唐無稽な夢を実行に移したかと思うと、海外からクロール泳法を取り入れて、科学的にトレーニングする。さらに、能を嗜みバイオリンを奏でる。日本古来の文化を大切にしながら、西洋の芸術に親しみ、破天荒に夢を追いながら、最新の知見の合理的・科学的マインドを忘れない。そんなデンさんの生き方・考えは、今を生きる私たちに多くのことを教えてくれます。

分断ではなく、つながりを作ろうとした

現代人は、タイパ・コスパが求められる世の中で、AIから与えられた正解を頼りに「最適な」道を進むことが良しとされます。確かに色々と便利になりましたが、一方で「半分遊んでるようなもん」を面白がる余裕が失われた気もします。みんなで課題を克服しながら何かを作り上げる機会は少なくなり、新しい挑戦に乗り出すイノベーション・マインドも忘れがちです。勉強もスポーツも一部のエリートを育てることに必死で、そんなシステムが落ちこぼした人には居場所がなくなり、社会の格差が大きくなっています。先の見えない閉塞感の中、過激な排外主義に走る風潮もあります。

だから、今こそデンさんのことを思い出したいのです。

デンさんは、一部のエリートを作ったり、ライバルを蹴落として自校だけを勝たせるようなことはしませんでした。そうではなく、全体の教育水準を上げること。スポーツで勝利だけを求めるのではなく、国際友好を目指すこと。分断ではなく、つながりを作ろうとした。

「デンさんのプール」とは、新しいものを面白がる行動力、みんなで作り上げた汗、スポーツも文化も響き合う心、国境をも超えて開いた交流と平和への想い、そんなみんなの夢が流れ込んで満たされた場所だったと思います。今は濁った水で、人の心は冷え切って水温は凍るような冷たさかもしれません。でも、今こそ私たちはみんなで力を合わせて新しい「デンさんのプール」を作って、誰も見たことのない新しい泳ぎ方で泳がなくてはならないと思っています。杉本傳の生涯は私たちに多くのことを教えてくれます。

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