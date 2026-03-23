すべては『独裁者』から始まったーー脚本家・大野裕之氏が語る「チャップリンの魅力」と「ヤバい」小学生時代

世界的な映画監督であり、俳優。サイレント喜劇の巨匠、チャールズ・チャップリン。『独裁者』『街の灯』など、人間味と社会風刺の利いた名作は、今なお色あせない。そのチャップリン研究の第一人者が、日本チャップリン協会会長を務める脚本家の大野裕之さんだ。多岐にわたる活動を展開する情熱の源には幼少期から育まれた「知的好奇心」と「探求心」があった。

小学４年生で一人旅に

単純に面白かったから惹かれたんです。僕が生まれ育ったのは大阪の高槻にある団地でした。家は裕福ではなく、文化的なものに触れる機会も乏しかった。それゆえに文化的なものに渇望している、そんな子どもでした。

小学校5年生の秋でした。当時、NHK教育テレビの『世界名画劇場』が文化的なものや名作に触れる数少ない機会でした。その番組で、ある日、チャップリンの『独裁者』が放送されたんです。それこそ好奇心で、「有名な人で面白いらしい」くらいの認識で観始めたら、それはもうすごかった。

世の中にいろいろな映画がありますが、笑わせ、泣かせ、そして巨悪に毅然として立ち向かう勇気。圧倒されました。

――『独裁者』は第二次世界大戦下、ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラーを痛烈に風刺し、平和と人間の尊厳を訴えた名作。終盤の演説では自由や勇気、人間愛などを呼びかけ、戦時中の世界に強いメッセージを投げかけた作品です。

小学生時代の僕は星や虫といった自然界にある“本物”が好きだったんです。「フィクションはしょせんは作り物、リアルな自然には敵わない」って思っていました。でも『独裁者』を見たときに、そんな考えが覆された。「フィクションには、いまだ明らかにはなっていない真実を暴く力があるのだ」と直感的に悟りました。チャップリンとヒトラーは“リアル”には会ったこともないし、彼が『独裁者』を構想した時はまだ第二次世界大戦が始まってもいなかった。でも、ヒトラーの狂気を見抜いて徹底的に風刺した。今、見えている“リアル”なものにとどまらない何かを描くこと。それがフィクションの役割だと、子ども心に衝撃を受けたんです。

とにかく家に何もなかったので、図書館で本を借りてよく読んでいました。特にハマっていたのは『少年朝日年鑑』（現・『朝日ジュニア学習年鑑』）。データ集や統計を読むのが好きだったんです。そして、小遣いをコツコツと貯めて鉄道に乗るのも好きでした。小学校4年生で一人旅もしていました。

当時の担任の先生の影響もあるんです。普通の公立小学校なのに、時間割に関係なく、クラス全員で畑を耕したり、のびのびとした教育をさせる自由な先生でした。自然と触れ合うことや社会について考えることなど、教科書にないことに興味を持たせてくれました。チャップリンと出会ったのもそんなときです。すぐに『チャップリン自伝』を買いました。

『自伝』で特に印象に残ったのが、最後のページで妻・ウーナに宛てた愛の言葉です。「ショーペンハウアーは、幸福とは消極的な状態だと言った。だが、私はそうは思わない…完全な愛というのは、もっとも美しい欲求不満だと信じている。なぜなら、それは言葉以上のものだからだ」と綴られていたんです。名文に感動を覚えつつも、小6の僕は「ショーペンハウアーって誰やねん」と思って、それで次にショーペンハウアーの『自殺について』という本を買いました。これが人生で初めて読んだ哲学書です。

小学生6年生の夏休み、青春18きっぷを使い、山陰本線を一人旅しながら、それをずっと読んでいました。今振り返るとかなりヤバい小学生ですね（笑）

家庭に文化芸術的なものがなかったので、逆に私は古典的なものや哲学に興味を持ちました。そうした経験、好奇心が今の僕の中にも生きていると思いたいです。チャップリン研究に携わることになったのも、好奇心がリンクした結果だと思っています。

それは進学した茨木高校での経験も大きかった。

自由な校風の茨木高校に進学

――府立茨木高校は作家の川端康成や評論家の大宅壮一を輩出した大阪府でも有数の進学校。好奇心旺盛な大野さんにとって、その校風はよく合っていたんですね。

川端康成に憧れて入学しました。進学校でしたが、自由と自主性を重んじる校風です。生徒たちは、体育祭の応援団（創作ダンスのようなもの）に、青春を完全燃焼させます。僕は陸上部と写真部と文芸部とギター部を掛け持ちしていました。

今、美術家として活躍している名和晃平さんは１年後輩なのですが、彼は数学や国語の授業中にずっとデッサンをしていたそうです。僕も文芸部の部室でずっと小説を書いていた。たまに先生に会っても「そろそろ普通の生活に戻ったほうがええぞ」と笑って見守ってくれていたんです。

そんな感じで好き勝手やっていたので、当然ながら浪人しました（笑）。予備校に行くお金はないし、「来年は受かるやろ」と軽い考えで、受験勉強は二の次で、バイトに明け暮れていました。お金を貯めて、夏の間、イギリスに行くことにしたんです。

チャップリン、ビートルズ……念願のイギリスでした。そこでミュージカルに出会ったんです。『キャッツ』を見たんですが、劇場に入った瞬間から強烈な磁場を感じて圧倒されました。そして、最初の和音が鳴った瞬間に、わっと泣いてしまったのです。「明るく歌って踊って」と言った、それまで抱いていたミュージカル感が吹き飛びました。

後編記事『研究者・大野裕之さんの執念が実った「チャップリン幻のアウトテイクフィルム」−−歴史を動かした「1回でダメなら2回頼む」大阪スピリッツ』では大野さんのチャップリンへの思いをさらに聞いていく。

【つづきを読む】研究者・大野裕之さんの執念が実った「チャップリン幻のアウトテイクフィルム」−−歴史を動かした「1回でダメなら2回頼む」大阪スピリッツ