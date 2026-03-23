愛知県民のごちそう「ステーキのあさくま」業績がいきなりV字回復…28年ぶりの売上100億円突破《独自の経営哲学》カギに

愛知県を代表するステーキチェーン「あさくま」が急成長を遂げている。3月11日に発表された2026年1月期決算によれば、売上高は前年比20.3％増の100億4500万円、営業利益に至っては3倍となる5億1900万円となった。

ちなみに、同社が売上高100億円を突破したのは実に28年ぶりのことである。それだけでも急成長ぶりがうかがい知れるが、なぜここへきて「あさくま」の人気が高まっているのか。そこには独自の《経営哲学》があった――。

【前編記事】『あさくま＆ブロンコ躍進…なぜ「愛知発祥のステーキ店」ばかり全国区の人気チェーンに成長を遂げたのか』よりつづく。

あさくま流「カンタレス経営」とは

ステーキチェーン「あさくま」。その店舗の特徴をざっくり一言で表現するならば、“顧客との一体感を醸成する”企画に力を入れていることが挙げられる。同チェーンの言葉を借りるなら、顧客とスタッフの境界線をなくした、カウンターレス（壁をなくす）の経営。すなわち「カンタレス経営」に基づいた行動を徹底しているというのだ。

たとえば「あさくまお料理プランナー」制度。これは“お客様に業務を依頼してしまおう！”という大胆な施策で、サラダバーやフェア商品の開発、さらには駐車場の庭木の手入れ、店の写真撮影などをしてくれる人を募集し、仕事を依頼するという取り組みだ。

確かにレストラン事業は大前提として商品力に重きを置くのは当然のこと。実際、「あさくま」の商品力は十分ある。全体的にワンランク上の価格設定ではあるものの、その分内容は充実している。

ランチメニューは1100円（税込、以下同）〜と入りやすい価格で用意されており、ディナーでは『あさくまステーキ』（赤身肉と北海道産天然ホタテをベーコンでくるんだオリジナルステーキ）2768円をはじめ、品質の高いサーロイン（米国産）やテンダーロイン（豪州産）、ランプ（同）など、世界中から調達した多彩な部位を味わえるのも魅力のひとつ。

また人気ナンバーワンメニューとして『あさくまハンバーグ』1408円があるが、創業者・近藤誠司氏が「学生に、手の届く贅沢を。」という思いから考案し、以来長年親しまれてきた『学生ハンバーグ』1793円も、すっかり同チェーンの代表商品と言えるだろう。

ただ「あさくま」の場合、これらの商品力だけではなく、体験や快適な空間など、トータルでの質的向上で競合チェーンと差別化を図っていることにも注目してもらいたい。

独自の空間づくりで「ハレの日」にも対応

まずは体験面の取り組みとして、顧客参加型の企画実施が挙げられる。子どもたちが調理体験を通じて大切な家族へ感謝の気持ちを伝える「泣かせるあさくま」などがそうだ。

商品施策では、毎月「肉の日イベント」を開催。値段は据え置きでサーロインステーキを50％増量した結果、イベント開催日の客単価は平時よりも100円以上上昇し、ステーキの注文率も3倍以上増加したというから驚きだ。

そして快適な空間の提供。粗利益の高い外食産業は、原価以上の金額を提示する以上、何らかの形で「付加価値」の提供が必須となる。それは、接客・サービスの質的向上はもちろんのこと、楽しいひと時を過ごしてもらうために快適な空間づくりが求められてくる。

その点、「あさくま」は抜かりない。「演奏メロディアン」と呼ばれる、ピアノやギター、ドラムにサックスなど楽器演奏の腕に自信がある人に店内演奏をしてもらったり、ガーデニングの技術を持つ人に「ガーデニングキーパー」として植栽の手入れを行ってもらうなど、“お客様と一緒にあさくまを盛り上げる”施策で、独自の空間づくりを行っているのだ。

こうした一連の施策は、「あさくま」を日常の食事場所としてだけではなく、ハレの場としての役割を与えている。上述した「泣かせるあさくま」として、来店客の誕生日にはバースデープレート、その他記念日には特別メニューを用意するなど、「思い出をつくる場所」として、好評も上々だという。

「柔軟さ＆積極さ」を武器に成長できるか

日本では伝統的にステーキという料理は、贅沢で豪華な食事とされてきた。それこそ昔は、お祝いごとやハレの場でしか食べる機会がなかったという人も多かったことだろう。それを堅苦しくなく気軽に行けるように業態開発してきたのが、ファミレス型のステーキチェーンたちだ。

また我々日本人のみならず、年々増加の一途をたどるインバウンド客にとっても、ステーキや鉄板焼きは、とりわけポピュラーな料理でもある。そういった外部環境の中、「あさくま」は外食の基本を徹底し、変化には柔軟に対応することを重視した経営を貫いている。

たとえば外食産業全体が抱える人材不足という問題にも、「あさくま」なりに解決への筋道を考えている。そのひとつが、積極的な特定技能外国人の採用・育成だ。前期はのべ54名を採用し、今期はさらに12名の採用を予定しているほか、すでに外国人社員から2名のマネージャーも誕生しているという。

この”柔軟さ”と“積極性”こそ成長のカギになるかもしれない――。冒頭、「あさくま」が売上高100億円を達成したことについて触れたが、これはあくまで事業基盤が確立された、という見方が正しい。むしろ今がさらなる飛躍に向けたスタートラインであるはずだ。強固で安定した事業基盤のもと、「あさくま」ブランドのさらなる広がりに今後も期待したい。

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