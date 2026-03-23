ドイツ往復に成功した潜水艦は「伊八潜」のみ…約400名の若者たちが「犠牲」となった遣独作戦

長年、戦争体験者やご遺族の取材をしていると、当時の貴重な資料や写真に出会うことがしばしばある。ただ写真は、アルバムに整理されることもなく、しかも特に説明もなく、バラバラに箱に入ったままの状態で数十年放置されていることが少なくない。本人が戦死したりすでに亡くなっている場合、写真について聞くこともできないから、複写して自分で解き明かすしかない。

どこで何を（誰を）写したものか、説明のない写真を解析するには、元の持ち主の履歴にはじまって、写っている状況や人物の服装、顔立ち、階級章、建物、地形、飛行機などをもとに、ほかの写真や防衛省防衛研究所の所蔵資料などを総動員して撮影時期と場所を特定してゆくのだが、かなり手間のかかる作業になる。今回はある日本海軍の潜水艦の写真に写る、ドイツ軍の対空機銃について解説しよう。

前編記事『昭和18年「伊号第八潜水艦」がドイツへ…パリにたどり着いた乗組員が駐独武官から耳打ちされた「ヨーロッパの嫌われ者」という言葉』より続く。

電波を出すと敵機が襲来

伊八潜は、帰国する横井少将ら日本人10名と、駐日大使館に赴任する4名のドイツ人便乗者を乗せ、10月5日、潜航試験を装ってひそかにブレストを出港した。

内野艦長の慎重さはきわだっていた。駐独武官からは決められた地点から報告電報を打つことを求められていたが、それもあえて無視した。一度、督促にやむを得ず電波を出したところ、すぐに翌朝、敵機が飛来し、爆雷攻撃を受けた。

「急速潜航でことなきを得ましたが、それで皆、洋行気分が吹き飛んでピンとしました。電波を出すと必ず敵機がやって来る。ほんとうに怖かったですね」

ほどなく、大きな商船と行き違った。輸送任務に飽きてきた乗組員たちは色めきたった。撃沈するつもりでしばらく後を追い、日が暮れると、船の舷側に、電灯で大きな十字マークが描かれているのが見えた。中立国船舶の印である。艦長は雷撃を中止した。数日後、見逃したこの船は日英の居留民交換船であったことがわかった。

喜望峰沖、ローリングフォーティーズの暴風圏も、こんどは追い風になるため無事に突破し、インド洋を北上。マラッカ海峡に敵潜水艦が出没しているとの情報にペナン帰港はとりやめ、スンダ海峡を通って12月5日、シンガポールに入港した。シンガポールに入港してはじめて、次の遣独艦・伊三十四潜がペナン沖で敵潜水艦に撃沈されたこと、その代艦として伊二十九潜が急遽、ドイツへ派遣されることになり、現在、その準備が進められていることを知らされた。伊二十九潜艦長・木梨鷹一中佐は、米空母ワスプを撃沈した歴戦の艦長である。木梨中佐の強い要望で、伊八潜が搭載してきたドイツ製電波探知機を、伊二十九潜に移設した。

撃沈される遣独艦

12月10日、シンガポールを出港。

「そこから先も、慎重な航海でした。日中は潜航して時間を調整し、夜に浮上してバシー海峡を16ノットの高速で、之字運動（ジグザグ運動）をしながら突っ切りました。通常の航海よりも何日か余計に日数をかけて、12月21日、呉軍港に帰着しました」

6月1日に呉軍港を出港してから約半年、総航程は34000浬（約63000キロ）に達していた。搭載物件はただちに陸揚げされたが、なかでもダイムラーベンツの高速艇用発動機の完成品を持ち帰ったことは、呉工廠造機部の技術者たちを喜ばせた。だが、任務を完遂した乗組員には休む間もなく新たなる戦いが待っていた。桑島の回想――。

「伊八潜は修理のため、岡山県の玉野造船所に回航されました。そして、有馬温泉で慰労会が行われることになり、一行は神戸へ向かったんですが、温泉宿に着いたところで私に『伊号第五十三潜水艦艤装員』の辞令が出て、そのまま宴会に出ることもなく、呉で艤装中の伊五十三潜に着任しました。

伊五十三潜で航海長を務めたあと、潜水学校高等科学生を経て、ふたたび伊五十三潜に水雷長（先任将校―艦長の次のポスト）として乗り組み、昭和19（1944）年10月の比島沖海戦やパラオ方面の回天（人間魚雷）特攻作戦に参加しました。比島沖海戦では、付近の海域に派遣された7隻の伊号潜水艦のうち6隻が撃沈され、伊五十三潜もやられっ放しでかろうじて還ってきました。敵の制圧を受けて38時間もの間、爆雷攻撃を受けながら潜航を続けましたが、あれはきつかった。艦内の酸素が減って気圧が2気圧にまで上昇したんです。やっと敵を振りきって浮上し、信号長がハッチを開けた途端、気圧差で彼は外に吸い出されてしまいました。

――訪独の頃は、ことによると巻き返せるかもしれないと思っていましたが、潜水学校で講習を受けたとき、敵の攻勢に防御線がどんどん狭められている現状を聞かされて、これはどうやっても勝てっこないな、と。だから終戦の玉音放送を聞いたときも、来るときが来た、そんな感じでした」

戦時中、遣独の命を受けた潜水艦は5隻。第一艦・伊三十潜は帰途、シンガポールで爆沈し、第三艦の伊三十四潜は往路ペナン港外で撃沈され（昭和18年11月13日）、次の伊二十九潜も、シンガポールまでは無事に還ってきながら、日本への帰途、米潜水艦の魚雷で撃沈されている。最後の伊五十二潜は、昭和19年6月23日、大西洋アゾレス諸島北方で『独潜水艦トノ会合ニ成功ス』と打電したまま消息を絶つ（翌24日、敵艦上機の攻撃により撃沈されたことが戦後、明らかになる）。無事に往復の任務を達成したのは、もっとも旧式の伊八潜ただ一隻のみだった。

だが、伊八潜が回航員を運んだUボート「さつき二号」こと呂五百一潜は、昭和19年3月30日、キール軍港を出港したものの、5月14日、敵艦艇の爆雷攻撃で撃沈され、乗田艦長以下、桑島と一緒にパリ見物をした乗組員全員が戦死している。呂五百一潜にさきがけてドイツ海軍の手で日本に回航されたUボート（U-511）「さつき一号」呂五百潜は、昭和18年5月、ロリアン軍港を出港、90日間の航海ののち、8月7日、呉軍港に無事到着し、その後日本海軍に引き渡されたが、終戦後の昭和21年4月30日、若狭湾で、米軍により海没処分にされた。

訪独を果たした伊八潜は、その後、ふたたびインド洋に出動、通商破壊戦に従事したが、昭和20年3月30日、沖縄沖で敵駆逐艦2隻による爆雷攻撃を受け、損傷を受け潜航が続けられなくなり、翌朝、浮上決戦を挑んだところで、奮戦むなしく撃沈された。内野大佐から2代あとの艦長・篠原茂夫少佐以下、128名の乗組員が艦と運命をともにした。海に放り出されて人事不省で米軍に救助された唯一の生存者である砲員・向井隆昌二等兵曹の手記によると、2隻の敵艦からの烈しい砲撃を受けながらも、ドイツで装備した四連装20ミリ機銃がいち早く反撃を始め、最後の瞬間まで敵艦に向け火を噴いていたという。

犠牲になる現場の若者たち

連合軍が制空権、制海権を握る大西洋を航破して、伊八潜がヨーロッパへの往復に成功したことは壮挙と言っていい。だが、伊八潜以外の4隻の遣独艦はすべて失敗に終わり、ドイツから譲渡されたUボートの乗組員も併せて400名近くの戦死者を出している。

協同作戦はおろか、戦時下の連絡、交通にこれほど不自由をきたすような同盟関係に、いったいなんの意味があったのだろうかと疑問を抱かざるを得ない。そもそもなぜ、国内でも反対論の多かった日独伊三国同盟を、米英との対立が尖鋭化するリスクをとってまで締結したのか。ヨーロッパで第二次世界大戦がはじまり、ドイツ快進撃の報に沸き起こった「バスに乗り遅れるな」との熱狂的な世論にも後押しされて締結された日独伊三国同盟。進むべき道を見誤まった一時の「世論の高まり」や、政治判断の犠牲になるのは、つねに現場の若者たちなのだ。

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