暴力団の息の根を止めた「暴排条例」と「やくざ必要悪論」とのあいまいで敏感なバランス関係

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

暴力団の息の根を止めた「暴排条例」

暴対法は暴力団を定義づけたといっても、暴力団を結社したり、暴力団に参加・加盟するよう呼びかけたりする行為を禁止してはいない。特定の暴力団を指定した上で、前述したような行為をしたら中止命令を出し、再び違反行為をしたら罰則を科すと決めているだけである。しかし、警察や検察はあたかも暴力団には基本的人権もなく、法の下の平等の適用さえ受けないかのように、暴力団を圧迫し続けている。

暴対法には矛盾というか、気迷いが感じられる。ヨーロッパの先進国であるなら、特定の犯罪団体を定義した以上、その組織なり団体なりを禁止し、違反の場合には解散を命じるといった措置が執られるはずである。

察するに警察はまだまだ暴力団に対して、一種の「未練」がある。単なる犯罪集団ではない、組の名前も事務所の所在地も組員の名前も明らかにしている団体だし、こんな組織犯罪集団は外国には存在しない。戦後の混乱期には治安対策で暴力団に助けられた歴史もあるし……。外国人犯罪の増大を抑えている側面もある、完全否定するのはちょっと行き過ぎではないか、といったおもんばかりも制定時にあったのではないか。暴対法は「やくざ必要悪論」にある程度影響を受けていたのか。

これに対して、2011年までに全都道府県に行き渡った暴排条例は暴力団への利益供与や暴力団との密接交際などを禁じることで、暴力団員の近隣関係や地域関係を壊し、暴力団員の生存権を否定するのかと疑問視されるほど破壊効果を挙げている。

暴力団は暴対法ではなく、単なる条例にすぎない暴排条例、加えるに銀行業界など、分野ごとの暴排条項で、完全に息の根を止められたといって過言ではない。

人も金も匿流・半グレに流れる

暴対法や暴排条例に加えて、半グレや匿流が勃興、暴力団から若い志望者を奪い、暴力団抜きにシノギの主導権を確立したことで、暴力団は致命的な打撃を受けることになった。匿流・半グレにカネと人を持って行かれた暴力団は、犯罪社会の中でオワコンとされている。

警察もまた暴力団は放っておいても自滅していく存在と見始めたのか、2025年から捜査の力点を匿流に移し始めた。警視庁は匿流への捜査態勢を強化するため、組織犯罪対策部を刑事部に統合し、部内に「特別捜査課」を新設して匿流関連事件を専門に担当、450人の総員にするという。

2024年、特殊詐欺、投資・ロマンス詐欺などの被害総額は2000億円と過去最悪になった。警察は（現金の）受け子など末端ではなく、（電話の）架け子や司令部など、匿流の中枢にまで手を伸ばせるのか、おぼつかないこと甚だしいが、ともかく捜査の重点を暴力団から匿流の側に移し始めた。

関東の暴力団幹部は「やくざが匿流などの上に君臨してこそ、警察の捜査面でも匿流対策はうまくいく」と強調した。

一昔前、スリに遭った場合、土地のやくざの親分に事情を話すと、親分は即、スリの親方に話をつけ、すった物を回収、被害者に返したという話がある。これと同様、やくざが反社（反社会的勢力全般）の親分になれば、「蛇の道はヘビ」で万事治安対策がうまくいくというおとぎ話である。

これにある程度真実味が残っているとしても、反社の世界は徹底した現実主義だから、やくざが尾羽打ち枯らしていれば、誰も洟も引っかけない。馬鹿にして、敬遠して、おしまいである。だから、やくざはもはや反社の親分にはなれないことは明白である。

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