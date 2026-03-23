「トランプの戦争」によって中東情勢は大混乱に陥り、すでに空前の原油高が日本経済を直撃している。米国のトランプ大統領の強硬姿勢の背後には何があって、今後どのような展開が待つと考えられるのか。勢力図が激変する世界で、日本はどう生き残っていけばいいのか。ジャーナリストの池上彰氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が語り尽くす。【第1回】

【写真】ハメネイ師の後継として最高指導者に就いた次男のモジタバ師

イランの国家体制はすでに崩壊過程へ

池上：イランによるホルムズ海峡封鎖で原油価格が記録的に跳ね上がっています。米国とイスラエルの圧倒的な軍事力を前に、イランは"窮鼠（きゅうそ）猫を噛む"ような格好で「貧者の武器」に手を出してしまった。ガソリン高を煽って11月に控える米国の中間選挙で共和党を不利な立場に追い込む意図でしょうが、反撃になっていると言えますかね。

佐藤：実に筋が悪いカードです。おっしゃる通りイランは窮鼠だけど、司令塔が損なわれたまま暴れている感じです。

池上：というと？

佐藤：私は、イランの国家体制はすでに崩壊過程に入っていると見ています。死亡したハメネイ師の後継として最高指導者に就いた次男のモジタバ師を取り上げて「統一的な新体制ができた」とする見方は現実とズレていると感じる。

その証拠は、モジタバ師が3月12日に発表した最初の声明にあります。後継選出について、真実ではないでしょうが「国営放送で初めて知った」と書いていた。自分は神意によって選ばれ、イランは神聖国家であるとする一方、専制でなく国民に支えられた共和制だと強調しているのです。

池上：矛盾して聞こえますね。

佐藤：最高指導者が倒れたって軍の司令官には必ず代理が存在しないといけない。それなのに、一時空席だったことを認め、当然あるはずの虚勢を張るくだりもない。おそらく、イランの体制はガタガタなのでしょう。「毅然とした反撃にトランプが怯み始めている」という見方をすると間違える。

ただし、トランプ政権の認識も稚拙です。例えばヘグセス国防長官はモジタバ師の容姿が「負傷し醜くなっている」と発言しています。戦争の目的は利害の反する政治的な敵を中立化して意思に従わせることにある。だからインテリジェンス分析で重要なのは敵の内在的論理を捉えることであって、本質的には、敵が美しくても正しくても構わない。美醜や善悪を持ち出すと敵への敬意を失い、相手の理屈や情勢を正確に分析できなくなる。

池上：では、イスラエルの見方は？

佐藤：もっと冷徹ですね。このガタガタを突けば核開発を永久に放棄させられる大きなチャンスですが、イランが帝国の歴史を継ぐ戦略や論理を持つ国だと理解している。米国のインテリジェンスとは差があります。

池上：開戦の判断も、イスラエルのネタニヤフ首相から「今ならハメネイを殺せる」と囁かれたトランプが飛びついた構図。

佐藤：私が意見交換したモサドの情報筋は、すでにイランの軍事力の90〜95％は無力化したと。しかし、地上軍を送らないと政権を潰せないし、民衆の動きはまだ何とも言えないと分析しています。

最大の難点がトランプ。超大国の指導者なのに30分で発言が180度変わるから分析対象にならない。イランの民意とトランプが、予測不能な変数になっているのです。

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【プロフィール】

池上彰（いけがみ・あきら）／1950年長野県生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学経済学部卒業後、1973年NHK入局。1994年から『週刊こどもニュース』のお父さん役を11年務め、2005年よりフリージャーナリストとして活動。名城大学教授、東京科学大学特命教授。著書に『池上彰の世界の見方 ロシア』『知らないと恥をかく世界の大問題16 トランプの"首領モンロー主義時代"』『米中対立 日本はこうなる』など。

佐藤優（さとう・まさる）／1960年、東京都生まれ。元外交官、作家。同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在露日本国大使館などを経て外務省国際情報局に勤務。現在は作家として活動。主著に『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』、近著に『佐藤優の特別講義 戦争と有事 ウクライナ戦争、ガザ戦争、台湾危機の深層』『第三次世界大戦を阻止するのはトランプしかいない』など。

※週刊ポスト2026年4月3日号