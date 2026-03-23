「何をやってもダメです」腹痛や頭痛で不登校になり「うつ病」だと診断された19歳男性の事例

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

注目の新刊『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

腹痛や頭痛で不登校に

ユウイチは19歳男性。中学生のとき、腹痛や頭痛があって学校に行けない状態が続き、小児科を受診しました。

そこでは、血液検査やレントゲン検査を受け、胃薬、頭痛薬、鎮痛剤、漢方などを処方されました。しかし、効果が一時的であるということで、消化器内科を受診。内視鏡の検査を受けても何も異常がなく、別の痛み止めをもらいました。

多少は効果があったということですが、朝になると腹痛で学校に行けないことがしばしばあり、消化器内科医から、1度小児のメンタルクリニックを受診した方がよいということで、中学3年に進級したタイミングで、私のもとを訪れました。

母親と一緒に受診したユウイチは、外来で常にケータイをいじっていました。ケータイを使っていると腹痛を多少忘れることができるという理由ですが、家庭では痛みが軽快するまでずっと、ときには深夜におよぶまでケータイを手放さず、日常的に父親から叱責されていると母が述べていました。

それだけでなく、同居する祖母も「こんな状態では、高校も行けないし、将来仕事にも就けなくなる」と繰り返し、ユウイチの頭痛や腹痛はますますひどくなるとのことでした。

ユウイチと母に対して、私はこのように伝えました。

中学に無理して行くような状態ではありません。午後から多少症状が軽くなるので、通信制の学校で腹痛や頭痛がないときに学習するか、カリキュラムにゆとりのある単位制高校で自分のペースで学習すること--。

母もユウイチも同じことを考えているようでしたが、父と祖母が納得しませんでした。専門家に言われたということで、進路については話が進み、毎日学校に通う必要がなく、腹痛や頭痛の治療中であっても単位はとれる学校に進学することになりました。

ユウイチの腹痛や頭痛は改善していきました。診察室でも手放せなかったケータイを、診察中はふれることがなくなりました。家庭でもケータイを見ない時間をできるだけ作るように助言しました。

家族からのプレッシャーがなくなったこと、高校の進学が決まり、本人の体調も小康状態だったことから、現在内服をしている治療薬は近くの消化器内科医でそのまま処方を受けることにして診察は終了としました。

「すみません。何をやってもダメです」

3年後、消化器内科医から紹介状を持って受診に来ました。その内容は、家庭の中で常に謝っていて、就職のことが何も手につかず、そのことで家族にまた謝る、そのあと、「生きていてもしょうがない」などと口走り、さらには腹痛や頭痛、不眠の症状もあり、そのような状態が1ヵ月以上続いているというものでした。

診察室の中でも、「腹痛は1日中ありますか？」などと質問をすると、枕詞のように「すみません」と一言謝らないと話が始まらない様子でした。母と話をしていても、繰り返し「すみません」と発言していました。

高校卒業は決まっていて、就職活動は急ぐ必要がないため、しばらく無理をせず休むように助言し、自宅でゆっくり静養することを勧めました。

4週間後、ユウイチと母が来院。休んでもつらい気持ちが続いて眠れないということで、家の中にあるお酒を飲んでいるとのこと。お酒を飲んで一時的に寝入っても、目が覚めると、まったく変わらずつらい状況が続いているようでした。

叱責することがなくなっていた父親も、飲酒については強く叱りつけました。本人はさらに落ち込んだ状態で「すみません。何をやってもダメです。すみません。生きていくのがつらいです」と小声で述べていました。

ユウイチに「君はうつ病の状態です。症状が強いようなので、休養をとるだけでなく、薬を処方します。アルコールは治療薬となりえず、君には有害です」「治療薬の効果がすぐ出るとは限りません。次回の診察まではきちんと薬を飲んで休んでください、アルコールは決して飲まないように」と説明しました。

4週間後受診したユウイチは、表情が豊かになり、「少し楽になりました」と述べていました。「すみません」という言葉も発さなくなりました。母親も「明らかによくなっていると感じます」と答えました。内服薬を継続し無事に卒業することができました。

母親は「ユウイチは、一般就労は難しいので、うつ病ということで障害者枠での支援を受けたい」という希望を持っていましたので、診断書を作成し精神障害者保健福祉手帳を取得しました。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」