春場所を東幕下4枚目で迎えた元幕内の人気力士・炎鵬が勝ち越したことにより、所属する伊勢ヶ濱部屋周辺が騒がしい。場所前には伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の伯乃富士を殴打する問題が発覚。伯乃富士も炎鵬も、もともとは昨年6月に相撲協会を退職した元横綱の白鵬翔氏が率いる宮城野部屋の弟子だった経緯がある。協会関係者が言う。

【写真】初場所6日目、白地にブルーと紫の総絞りの着物姿で登場した「溜席の着物美人」

「宮城野部屋は不祥事で一昨年に閉鎖され、所属する親方や力士は伊勢ヶ濱部屋に転籍した。宮城野部屋再興が見通せないことに嫌気が差した白鵬は退職しましたが、炎鵬がこれで十両に復帰すれば、『宮城野』の年寄名跡を襲名できることになる。炎鵬は関取在位29場所で、再十両なら『幕内通算20場所以上、あるいは関取（十両以上）通算30場所以上』という年寄名跡を取得できる条件を満たすことになるのです。

白鵬が持っていた『宮城野』は現在、先代の伊勢ヶ濱親方（元横綱・旭富士）が襲名し、参与として相撲協会に再雇用されていますが、これが借株なら参与として残れないはずだと理事会でも問題になったことがあるといいます。炎鵬に襲名資格ができたとなれば『宮城野』は譲渡され、引退後は炎鵬が宮城野親方として協会に残ることになる流れです」

「宮城野」を襲名すればすぐに部屋を再興できるわけではないが、そこには追い風もありそうだと古参親方は言う。

「それが元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方による、伯乃富士への暴行問題です。場所後の理事会で照ノ富士への処分が決まるが、白鵬の弟子だった旧宮城野部屋の力士と、もともと伊勢ヶ濱部屋にいる力士がひとつ屋根の下で生活していることが問題の根幹にあるという指摘があり、宮城野部屋を再興させたほうがいいとの意見が理事会でも出ているという。炎鵬が再十両となって年寄襲名の資格を得るタイミングで部屋再興が動き出す可能性がある。

ただし、そうなると退職した白鵬と相撲協会内部のパイプが復活することになると警戒する意見もあります。少年相撲大会の白鵬杯を長く主催するなど、新弟子スカウトのパイプを持つ白鵬が再興した宮城野部屋に新弟子を送り込み、影響力が大きくなるシナリオが考えられるわけです」

そうしたなかで注目されるのが、相撲協会特有の「曖昧なルール」がどう運用されるかだ。横綱や大関の昇進にしても成績の「目安」があるだけで状況によって判断が変わるし、同じような不祥事でも処分内容が変わることはよく知られている。相撲ジャーナリストが言う。

「幕内と十両、十両と幕下の入れ替えでも、番付と勝ち星によってどういう判断になるかは曖昧。基準はあっても例外ばかり。周りが審判部の重鎮の顔色を見ることも少なくない。炎鵬を再十両にするかも執行部の考え方で変わってくる可能性がある。

また、宮城野部屋の再興が『既存の部屋の継承』と扱われるか『消滅した部屋の新設』と判断されるかの問題もある。それによって親方に求められる"条件"が変わるのです。宮城野部屋が既存の部屋と判断されれば、『幕内通算12場所以上、あるいは関取通算20場所以上』という条件で継承できるが、宮城野部屋は消滅しており部屋を新たに新設するという扱いなら、『横綱もしくは大関、三役通算25場所以上、あるいは幕内通算60場所以上』の条件を満たさなければならない。前者なら炎鵬が継承できるかが、後者なら再興は叶わないわけです」

この判断をするのは春場所後の評議委員会での承認を経て選任された新理事10人になるわけだ。伊勢ヶ濱親方の処分、宮城野部屋の再興について、どのような協議の結果となるのか。

※週刊ポスト2026年4月3日号