静岡県学生野球春季リーグが２８日に開幕する。東海大静岡が２０２３年春以来、６季ぶり優勝を目指す。昨秋のリーグ中に左膝半月板損傷で途中離脱した大本虎太郎主将（４年）が、ラストイヤーに燃えている。

登録は内野だが、今季は右翼での起用が有力。ケガはすでに完治し、今春は３番で中軸の一角を務める。「自分のスイングをして４割打てるのが一番いいけど、勝利に直結する打点を意識したい」。３年春に盗塁王とベスト９を獲得した男がチームをけん引する。

生まれは千葉。小２のころ、大阪・吹田市に転居した。「親が阪神ファンで名前がこう（虎太郎）なったかは聞いてませんが、物心ついたころから僕は虎党です」。高校は全国制覇経験のある育英（兵庫）に進学。「東京の大学も考えたけど、試合に出られて、神宮出場のチャンスのあるところに行きたかったから」と、東海大静岡を選んだ。

入学してすぐ１年春にベンチ入り。県リーグ制覇し、東海リーグではあと１勝で大学選手権出場までこぎつけながら敗れた。「当時は、勝負の厳しさが分からず、すぐに県で優勝出来ると考えていた」。１年秋以降、県制覇から遠ざかった。「まずは、リーグ制覇。個人的には上（社会人）で野球を続けたい」。バットでチームを引っ張る。

（塩沢 武士）