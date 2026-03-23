昨年、石川・能登の被災地を見舞われた愛子さまは、3月25日から両陛下と共に初めて東北3県の被災地へ訪問される。上皇ご夫妻から両陛下へ、そして愛子さまへと被災者ひとりひとりに寄り添われる「祈り」は3世代でしっかりとつながれて──。

【写真】避難所で膝をつき、お話をされる上皇ご夫妻、天皇皇后両陛下。他、震災から15年目の式典で涙を流す雅子さまや泣き崩れる被災女性を抱き止める美智子さまなども

●岩手県宮古市の避難所にて（東日本大震災）

膝をついてお話しされるスタイルは、上皇ご夫妻が1980年代から続けてこられたもの。始めた当初は、世間から反対の声もあがった（2011年5月）

●石川県七尾市の「地域支え合いセンター」にて（能登半島地震）

膝をついて、目線を合わせてお話しされる愛子さま。慈しみあふれるお姿が、雅子さま、そして美智子さまと重なる（2025年5月）

●宮城県山元町の避難所にて（東日本大震災）

初めて東日本大震災の被災地に入られた両陛下。雅子さまは号泣する女性に、身を乗り出して「つらかったですね」と話しかけられた（2011年6月）

●地震から12日後、被災地にて（阪神・淡路大震災）

上皇ご夫妻は、まだ余震が続くなか、バスで被災地に入られた。泣き崩れる被災女性を、美智子さまが抱きとめて励まされる場面も（1995年1月）

●福岡県朝倉市の仮設住宅にて（九州北部豪雨）

雅子さまが腰をかがめ、車椅子に乗った90代の女性と目線を合わせて握手される様子が話題に（2018年9月）

●東京都調布市の味の素スタジアムにて（東日本大震災）

当時、ご公務は年に数回のみだった雅子さまだが、震災から1か月経たずに避難所へ。正座をされ、長時間被災者と話されていた（2011年4月）

●兵庫県神戸市での追悼式典にて（阪神・淡路大震災）

震災から15年目の式典に、雅子さまが陛下と共に出席された。子供たちの合唱を聴いて涙されるも、ハンカチで涙を拭われ、花を手向けられた（2010年1月）

つげのり子さん（放送作家・皇室ライター）は、こう語る。

＊ ＊ ＊

両陛下、そして上皇ご夫妻は、これまで各地の被災地を訪れるたび、鎮魂と慰霊の祈りを捧げてこられました。そして、被災者一人ひとりの声に耳を澄まし、長い年月を経てもなお癒されない悲しみの記憶や、拭い去ることのできない喪失感に心を寄せ、国民と苦楽を共にしてこられました。

なかでも雅子さまは、時に涙をにじませ、時にそっと手を差し伸べながら、言葉を超えた献身的な心のぬくもりで寄り添ってこられました。ご自身も療養の日々を重ねてこられたからこそ、心の痛みや喪失の重さを、より深く受け止めていらっしゃるのではないでしょうか。

そのお姿を間近で見てこられた愛子さまが、いまご両親とともに被災地に立たれることに、確かに次の世代へ受け継がれていく「祈りといたわりの心」を感じます。

※女性セブン2026年4月9日号