余命宣告された72歳会社経営者が「会って謝りたい」と願う、40年前に捨てた3歳年上の高卒女性のこと

死を目前にしたら何を語るか

みなさんはもし余命宣告を受けたら、何をするだろうか。

『魂の教育』の著者の森本あんりさんは、2025年の新書大賞を受賞した『カウンセリングとは何か』の著者東畑開人さんとの対談で、「ラストレクチャー」という言葉についてこのように語っている。

“ラストレクチャーというのは、ガンで余命宣告を受けたランディ・パウシュというカーネギーメロン大学の教授が、人生を振り返って学生たちに最後の講義を行ったものです。彼は実際にその後まもなく亡くなるのですが、それから「死を目前にしたら何を語るか」という設定で講義をするのが一般的になって、ひとつのジャンルになりました。

僕も学生に依頼されて大学祭でラストレクチャーをやったのですが、そのとき初めて自分の人生を振り返りました。そうすると、やっぱり出てくるのは物語なの。ラストレクチャーって、みんな自分の学問的業績とかじゃなくて人生全体を語るんです。生まれたときからどういうふうに生きてきて今の自分につながったのかを話すから、いきおいみんな物語になっちゃうんですね。ちょうどその頃、母の再発見が重なったので、僕もこのラストレクチャーを通して、人生がどのように展開してきて今の自分に至るのかを発見したというわけです。“

（FRaUweb掲載東畑開人×森本あんり対談第1回「なぜ人の心は変わるのか…何かを諦め、手放し、何かを選ぶことで見えてくるもの」より）

余命を宣告されたとき自分の人生を振り返るとき出てくるのは、自分の物語。それは誰にとってもそうなのではないか。しかしそのとき、「あのときこんなひどいことをしてしまった」と頭から離れないことがあったらどうなるだろうか。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「死期が見えたとき、長年の“気がかり”を埋めるように、お金を使う人が多いと感じます」という。

学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

「探偵が見た家族の肖像」につづいてメンタルケアをどう行ったかも含めて伝える連載が「探偵はカウンセラー」。様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、72歳の会社経営者・健三さん。39歳の会社員の娘に連れられてきた。娘が「父が余命宣告をされ、若い頃に付き合った女性を探していただきたいのです」と電話をかけてきたのだ。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWeb連載など様々なメディアで活躍している。

余命半年を宣言され…

依頼者・健三さんの娘から連絡があったのは、19時でした。街の喧騒が聞こえてくるので、外から電話しているのでしょう。「今、父が入院している病院帰りなのです。すみません、人探しの依頼はできますか？」と言います。

人探しはストーカーや、DV加害者から依頼されるケースもあり、調査を受ける前にまずは依頼者本人と面談をさせていただくことが条件になることを伝えました。すると、「父は1週間後に退院するので面談をお願いします」とおっしゃいました。

電話から10日後、娘に支えられるように、健三さんはカウンセリングルームに来ました。娘はジャケット姿で仕事帰りというファッション。健三さんはかなり痩せており、カーディガンにチノパンというスタイルです。「数ヵ月前、大腸がんが見つかり、抗がん剤での治療が始まりました。医師は“あと半年くらいか”と言っていました。僕は死ぬ前にある女性に謝らなくてはならない。娘に相談すると、探偵の調査がいいと教えてくれたのです」と真剣な目で話していました。

まず、私たちが健三さんとお話しし、「ストーカーではない」と判断してから、依頼を受けることをお話ししました。調査をしてその居場所がわかったとしても、調査対象に探されている事実を伝え、その了承を得られなければ連絡先も居場所も伝えることができないことも話しました。つまり相手の方の要望が最優先になり、「会いたくない」と言われれば、住所などはお伝えできないけれど、調査料金はいただくことになるのです。もちろん費用が高額になる可能性もあることを説明。健三さんに快諾をいただいたので、お話を伺うことに。

3歳年上、30歳の高卒女性と出会い

娘は「お父さん、席を外そうか？」と聞くと、「いや、聞いてほしい」と答えます。親子関係は良好のようです。

「探していただきたい相手は、40年ほど前に別れた女性です。もし生きていれば、75歳になるでしょう。彼女と僕との出会いは、都心のレコード店でした。客同士で顔見知りになり、時々デートをするようになったのです」

健三さんが27歳の時に出会ったと言いますから、46年前の1980年です。

「当時、彼女はメーカーで事務の仕事をしており、僕は親の会社を継ぐ前の修行として、中堅の商社に勤めていました」

健三さんはこの時代の多くの人がそうだったように、年下の女性と結婚し、家庭を築くということが「当たり前」と思っていたそうです。

「3歳年上だから、彼女と結婚する気はなかった。彼女は高卒で社会に出て、30歳になっても独身のまま働いていました。頭が良くて気が利いて、優しい人でした。一緒にいると楽しくて、付き合うようになったのです」

実家から見合いを進めるため…

2人の交際は5年続きましたが、健三さん32歳、彼女が35歳の時に破局します。

「親から見合いの話があり、結婚を急かされて、彼女を切りました。やめ時だと思ったのです。彼女に何も告げずに、住んでいたアパートを引き払い、会社を辞めて実家を継いだ。今みたいなSNSがない時代は、それで縁が切れたのです」

それから、しばらく、仕事や家庭生活が多忙で、彼女のことを忘れていたそうです。でも死期が見えてきたことで、自分がやった仕打ちのことを猛省したそうです。

「僕は親の決めた相手と結婚し、娘ができて、家庭を持つことができた。彼女は僕と5年も一緒にいたから、結婚できなかったのではないかと思う。一言謝りたいのです」

健三さんの気持ちはわかりますが、決め手に欠ける。何か隠していると確信し「それが全ての理由ですか？」と言い、しばらく黙っていました。1分ほどして、娘に「どっかで待ってて。終わったら連絡する」と言います。改めて健三さんと2人で話します。

「彼女は僕の子供をおろしています。妊娠を告げられた時、すぐに“結婚は無理だよ”と言ったので、彼女は知らぬ間に自分で片付けてしまった。その後、僕はその罪が怖くなり、連絡もしないまま逃げた。手術のお金さえ渡さなかった。他にも僕は彼女にひどいことをしています」

自ら告白した「あまりにひどい仕打ち」

当時の健三さんは、親からの援助を断っていたため、常にお金がなく不安からギャンブルにハマっていた。年上の彼女に甘え、交際中に借りたお金を踏み倒したこともあったそうです。デートをすっぽかしたことも、家事をさせたりしていたことも。健三さんは年上の女性に母のように甘えていたのだなと感じます。

自立していて明るく、寛容な彼女と5年交際した後で、見合いによりした結婚はうまくいかず、10年目に離婚します。

「ダメ出しばかりする僕に愛想を尽かし、元妻は早々に浮気をしていました。結婚10年くらいかな。娘を置いて出て行った。酒びたりになり、会社も傾いた。仕事と子育てでノイローゼ（神経症）になりました。金がないと、心が病む。たまに彼女が僕を殺しにくる夢を見て、夜中に何度も飛び起きて不眠になりました。今なら適応障害と診断されていたでしょう」

その後、心を入れ替え、必死で会社を立て直し、経営は安定します。それから、数年に1回、トラブルに見舞われると彼女のことを思い出していたそうです。

「苦しい時に思い出すんですよ。経営幹部に裏切られたり、取引先とトラブルがあったりすると、“これは俺に与えられた罰だ”と彼女を思う。そう受け止めると、不思議と仕事がうまく行き、会社も成長し、それなりの財産もできました。でも、半年で死ぬかもしれない。そうなると、お金があってもどうにもならない。この体じゃ海外旅行に行きたくてもできない。お金はあってもやり残したことだらけなのです」

彼女のことが人生の心残り

健三さんの会社は娘が相続するのではないかと伝えると、「娘には会社が欲しいという欲がないし、結婚願望も全くないんです」と寂しそうに言います。

「母親に捨てられた思いを引きずっている。結婚や家庭というイメージが持てないのでしょう。勉強ができた娘は、仕事と推し活が人生の中心。勤め先の給料もいいし、十分過ぎるほど金がある。会社も承継者が決まっているので、娘の手は煩わせません。

ただ、自分自身の人生の終わりが見えて、人生の心残りである彼女がどうしているか知りたい。困っていたら助けたい。これは、もう俺の人生の清算みたいなものです。経費はいくらかかっても構わないし、かかった時間分ちゃんと支払います。そしてできれば会って謝りたいと伝えてほしいのです」

健三さんのお話を受けて、「ストーカーではない」と判断し、調査をすることにしました。

◇健三さんの話で救いなのは、当時は仕方がないと自分を肯定するのではなく、自分が相手に対してひどいことをしたという自覚があることだ。誰でも気づかないうちに差別をしてしまったり、ひどい行動をしてしまうことはある。悔いのないように生ききるためには、「自分がしてしまったひどいこと」に向き合うことは大切なのではないだろうか。

しかし40年前の相手を見つけるのは簡単なことではないはずだ。果たして見つかるのか、そして会って謝ることができるのか。詳しくは後編「余命半年と言われた72歳の会社経営者が「3歳年上で高卒だから」と捨てた女性の驚きの40年後」にてお伝えする。

【後編】余命半年と言われた72歳の会社経営者が「3歳年上で高卒だから」と捨てた女性の驚きの40年後