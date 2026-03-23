電磁場から光子、ディラック場から電子が現れる!?物理の難問「場の量子化」ってなに？朝永振一郎博士の説明を読んでみると、目からウロコのわかりやすさだった！

世界は「場」でできている！

物理学習者にとって難所となる「場」という概念。この「場」について、電磁場から量子場、そして重力場へと、マックスウェル、パウリ、アインシュタイン、ディラック、朝永振一郎、ファインマン――天才物理学者の思考の軌跡をなぞりながら、軽妙な語り口で見通しよく解説する話題の本『「場」がわかれば世界がわかる 電磁場・量子場・重力場 なぜ波が伝わるのか』（講談社ブルーバックス）。

これまでは「量子とは何か？」という問いに、日本人2人目のノーベル賞受賞者にして「くりこみ理論」で知られる朝永振一郎博士の著書から楽しく解説してきました。いよいよ難解といわれる「量子場」について見てくことにしましょう！

●本記事は、『「場」がわかれば世界がわかる 電磁場・量子場・重力場 なぜ、波が伝わるのか？』（竹内 薫・著/講談社）を再編集したものです。

朝永博士が解説する「量子場」のイメージ

さて、量子の大まかなイメージをつかんでいただいたところで、今度は、量子の「場」の話に進む。

もし諸君が東京や大阪などの大都会におられるならば、私は諸君を新聞社の前に案内しよう。そこのビルディングの上に電光ニュースという仕掛けがある。それは大きな板の上一面に、沢山の電球をギッシリと取付けた仕掛である。その上をニュースの文字が電灯の点滅によって右から左に流れていく。

（朝永振一郎「素粒子は粒子であるか」四節）

朝永振一郎博士は、名文家で知られるが、このような身近な比喩で高度な概念を説明するのが実に巧みだ。今ならば、電光ニュースというかわりに東京ドームの「メインビジョン」とでもいうべきだろうが。

下の電光掲示板の図をご覧いただきたい。

これも「素粒子は粒子であるか」に出ているものだが、光の点滅がAとBからはじまって、途か、あるいはEにいったのか？ Bからはじまった光の点滅は、Dにいったのか、あるいはEにいったのか？ このような問いは、子供に訊（き）いても、答えは明らかだろう。

そう、問いそのものが意味をなさないのである。電灯かLED（発光ダイオード）素子か知らないが、動いている光の点は、実体として存在するわけではない。パターンが動いているだけなのだから、ぶつかる前と後で、どっちがどっちにいったのかなどと訊いても無駄である。

光子の「生成・消滅」と電磁場の量子化

ふたたび朝永博士からの引用。

光子のように自己同一性がない粒子というものは、この電光ニュースの光点のようなものだと考えれば、その意味において決して存中Cでぶつかって、DとEで終わる。このとき、Aからはじまった光の点滅は、Dにいったの在し得ないものでないということが、これで明らかになった。素粒子というのは正にこういうものなのである。それは粒子であるといっても、電光ニュースの上の光の点のような意味のものである。実際現在の素粒子の理論では、素粒子をこういうものとして取り扱う。

素粒子論において、電光板の役目をするものは、いわゆる場である。素粒子とは電光ニュースの上に現れる光点のように場に起こる状態の変化として現れるものである。この状態の変化を支配する法則は場の方程式といわれる数学の形で表される。空間の中には色々な場が存在していて、その各々の場にはそれぞれ異なった素粒子が現れる。電磁場の現れとしては光子が、ディラック場の現れとしては電子が、さらに湯川場の現れとしては中間子が現れるのである。（「素粒子は粒子であるか」四節）

これが、本章の最初の節で残しておいた、

4：自己同一性を持たない「粒子」はあり得ないものではない

ということの朝永博士による説明だ。

古典的な電磁場では、場の現れは「電磁波」であった。これは純粋な波であり、波長に応じて、赤外線とか可視光とかX線などと呼ぶのであった。ところが、電磁場を量子力学的にあつかうと、電磁場の現れは「光子」になる。場と量子力学をミックスすると、波から粒子の性質が出てくるわけである。

ディラック場の現れとして「電子」が現れる!?

電磁場の量子化の利点は、まさに電光板の上で点滅する光点のごとく、たくさんの光子が生まれたり消えたりする状況を扱えることだ。それを光子の「生成と消滅」と呼ぶ。

アインシュタインの光量子仮説によって、光も「量子」であると考えられていたが、それを完璧な形で理論にしたのが、電磁場の量子化なのである。

電磁場の量子化➡電磁波が「光子」となり生成・消滅が記述できる

さて、電磁場とちがって、古典的な電子は、粒子である。それを量子化すると、粒子性のほかに波動性が出てくる。だから、それで話はおわりのような気がする。だが、朝永博士の文章を読むと、

「ディラック場の現れとしては電子が、さらに湯川場の現れとしては中間子が現れる」

と書いてある。ディラック方程式というのは電子を量子力学であつかうときの方程式なのだが、それが「場」だというのである。

いったい、どうなっているのか。

実は、これは電磁場の量子化の「真似」なのである。電磁場を量子化したら、うまくいった。だから、電子も「場」と考えて量子化すればいい。そう考えたのである。

波動関数を「量子化」するってどういうこと？

だが、ちょっと変だ。

もともと粒子であって「場」でないものを、いったい、どうやって「場」と考えるのだろう？

ディラック方程式は「場」ではない。そこには電子の状態をあらわす波動関数ψ（プサイ）が登場するのだった。ψ（プサイ）は時間と座標の関数である。

電磁場を量子化したらうまくいったので、物理学者たちは、ディラック方程式に登場する波動関数ψ（プサイ）を（無理矢理！）「場」だと考えて、その場を量子化してみた。

すると、驚いたことに、電磁場の量子化と同じように、たくさんの電子をあつかうことが可能になり、おまけに電子の生成・消滅も記述できたのである。

話がややこしい。

ようするに、

古典的なマックスウェルの方程式に出てくる電場Eや磁場Bを量子化＝電磁場の量子化

というのを真似て、

量子的なディラック方程式に出てくる波動関数ψ（プサイ）を量子化＝電子場の量子化

と、したわけ。

うーむ、ということは、もともと量子力学的であった波動関数を、もう一度、量子化したというのか？

答えはイエスである。だから、電子場の量子化というのは、量子化を二度やっているという意味で「第二量子化」と呼ばれているのだ。

つまり、もともと「場」であった電磁場の場合は、その場を量子化したら、「光子」という粒子性が出現した。それに対して、もともと「量子」であった電子をさらに重ねて量子化したら、「場」の性質が出てきたというわけ。

遠隔作用説と近接作用説

クーロンの法則とマックスウェルの電磁場と量子力学と量子場の違いを図にまとめると、こんなふうになる（下図参照）。

電磁力の遠隔作用説＝クーロンの法則など➡

電磁力の近接作用説＝ファラデーの磁力線やマックスウェル方程式➡

（量子力学と電磁場）➡

電磁力の量子化＝量子電気力学・量子場の理論

途中に何もない虚空があって、遠隔地にいきなり力が伝わってしまうのが、クーロンの法則だった。途中がどうなっているかは問わない。魔法のような力である。悪くいえばオカルト的。

ファラデーやマックスウェルの考え方は、それとは対照的に、力が徐々に伝わってゆくというもので、近接作用。

この「場の理論」が登場して人々は安心した。

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