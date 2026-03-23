5月より順次公開

ランボルギーニは、最近完成した主力ラインナップの訴求力と収益性を高めるべく、今年4つの新モデルを発表する。

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ステファン・ヴィンケルマンCEOは、2026年に一連の「派生」モデルを定期的に発表していくと述べた。5月開催のイモラでの特別イベントを皮切りに、7月のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード、8月のペブルビーチ・コンクール・デレガンス、そして12月のアート・バーゼルでそれぞれ披露する予定だ。



ランボルギーニ・ウルス・ペルフォルマンテ

全モデルラインの電動化というラインナップ刷新の第1段階を完了したランボルギーニは、第2段階として、特別仕様車やバリエーションモデルを充実させていく。これは、オフロードスポーツカーの『ウラカン・ステラート』、究極のスーパーカー『アヴェンタドールSVJ』、高性能SUV『ウルス・ペルフォルマンテ』などでこれまで行ってきたのと同様の取り組みだ。

ヴィンケルマン氏は、これら新モデルの詳細については言及を避け、「4種類のボディスタイルからなる4台のクルマ」としている。もう少し具体的には、「3台のベースモデルから派生したモデルに加え、別のモデルから派生した1台」という構成になるとのことだ。

この発言から、3台の量産モデルと、昨年ペブルビーチで公開された300万ポンド（約6億円）の『フェノメノ』のような限定生産モデルが1台登場すると予想されている。

ラインナップに加わる可能性が高いのは、オープンモデルの『テメラリオ・スパイダー』や『レヴエルト・スパイダー（あるいはロードスター）』、そして『ウルス・ペルフォルマンテ』の最上位モデルだ。