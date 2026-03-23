75歳・田中健、高校3年生の娘へ手作りした“最後の弁当”公開 娘のため「毎日のように」手作り「達成感が凄い!! 」
俳優の田中健（75）が21日、自身のブログを更新。高校生の娘への弁当作りが日課になっていた田中の、“高校生最後”の弁当を公開した。
【写真】「達成感が凄い!! 」田中健が高校3年生の娘へ手作りした“最後の弁当”
娘が小学生だった2019年頃から度々、ブログで手作りの弁当を紹介していた田中。娘が高校生になり、すっかり弁当作りが日課となっている様子だった。
この日は、「素材編」「料理編」「完成編」に分けて娘の「高校最後の弁当」を作る様子を公開。「毎日のように弁当作るには冷凍食品や、出来合いのものにたくさん助けられました」と明かすも、赤飯に卵焼き、唐揚げなどボリューム満点のおかずがびっしり詰まった、手作りの弁当を完成させた。
田中は「週に１回、小学校の時の弁当はイベントのような回数で それ以降、こんなに長続きするとは思いませんでしたが おかげさまで完走出来ました」と感慨深そうにつづり、「いつもは僕が作った印として恐竜1匹入れていましたが 最後は、食べてくれた娘と、アシスタントのかみさんと今日は3人分刺してみました」「弁当作ってみて、底が見えると映ないと気づき、今日はフリルレタスを多用してみました」と工夫を凝らした最後の弁当を紹介した。
また、献立が書かれたメモには、「7年間お付き合いありがとう!!とうとう終わりました 達成感が凄い!! 残さず食べてくれてアリガトウ!! PaPa」と娘へのメッセージも添えられている。
“愛情”にじむ手作り弁当に、「良きパパさん、お疲れ様でした。お品書きも素敵です」「7年間お弁当作りお疲れ様でした。そしておめでとうございます」「何事にも変えられない家族愛、最高です」「素敵」「何だか感動」などのコメントが寄せられている。
田中は23年1月にテレビ朝日『徹子の部屋』に出演した際に、司会の黒柳徹子から「18歳下の奥様と、中3のお嬢様がいらっしゃる」と紹介されていた。
【写真】「達成感が凄い!! 」田中健が高校3年生の娘へ手作りした“最後の弁当”
娘が小学生だった2019年頃から度々、ブログで手作りの弁当を紹介していた田中。娘が高校生になり、すっかり弁当作りが日課となっている様子だった。
この日は、「素材編」「料理編」「完成編」に分けて娘の「高校最後の弁当」を作る様子を公開。「毎日のように弁当作るには冷凍食品や、出来合いのものにたくさん助けられました」と明かすも、赤飯に卵焼き、唐揚げなどボリューム満点のおかずがびっしり詰まった、手作りの弁当を完成させた。
また、献立が書かれたメモには、「7年間お付き合いありがとう!!とうとう終わりました 達成感が凄い!! 残さず食べてくれてアリガトウ!! PaPa」と娘へのメッセージも添えられている。
“愛情”にじむ手作り弁当に、「良きパパさん、お疲れ様でした。お品書きも素敵です」「7年間お弁当作りお疲れ様でした。そしておめでとうございます」「何事にも変えられない家族愛、最高です」「素敵」「何だか感動」などのコメントが寄せられている。
田中は23年1月にテレビ朝日『徹子の部屋』に出演した際に、司会の黒柳徹子から「18歳下の奥様と、中3のお嬢様がいらっしゃる」と紹介されていた。