“新車49万円”のスズキ「小さな“軽クーペ”」に反響殺到！

2026年3月も後半に入り、春の陽気とともに新生活に向けたクルマ選びを始める人も多い季節となりました。

軽自動車やコンパクトカーなど、日常に寄り添う“小さなクルマ”づくりを得意とするスズキですが、その長い歴史の中には、現在の常識からは考えられないほど極端に小さく、そしてあまりにも独創的なパッケージングで世間を驚かせた“伝説の一台”が存在します。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「小さな“軽クーペ”」です！（17枚）

それこそが、今から20年以上前の2003年に誕生したマイクロクーペ「ツイン」です。

ツイン最大の特徴は、車名が示す通り乗員を「2名」に限定するという、軽自動車市場において極めて異例かつ大胆なコンセプトにあります。

少しでも広い室内空間を確保しようとスクエアな形状を追求するライバルたちを横目に、ツインはリアシートと荷室を潔く削り落とし、おもちゃのように丸みを帯びた愛らしいシティコミューターとしての姿を完成させました。

そのボディサイズは、全長2735mm×全幅1475mm×全高1450mm。

現在の軽自動車規格（全長3395mm）と比べても約70cmも短く、ホイールベースに至ってはわずか1800mmしかありません。

この極端に短い恩恵により、最小回転半径は驚異の3.6mを達成。

狭い路地や混雑した駐車場でも、まるで自転車やバイクのような感覚でスイスイと扱える圧倒的な機動性を誇りました。

そしてボディの小ささは、驚異的な軽さにも直結しています。

最もシンプルな「ガソリンA」グレード（FF／5速MT）の車両重量は、現代の基準では考えられない「わずか570kg」。

この羽のような軽さのおかげで、複雑なシステムを持たない純粋なガソリン車でありながら、26km／L（10・15モード）という当時としては極めて優秀な低燃費を叩き出しました。

さらに驚くべきは、このガソリンAグレードの新車価格（消費税抜）が「49万円」という衝撃的な安さだったことです。

しかし、この49万円という破格のプライスを実現するために、ガソリンAグレードには現代のクルマの必需品である「パワーステアリング」はおろか、「エアコン」すら標準装備されていませんでした（オプション設定はあり）。

一方で、ツインにはスズキの市販車として初となる「ハイブリッド仕様」もラインナップされていました。

鉛バッテリーを用いた簡易的なシステムながら、モーターアシストとアイドリングストップ機能により、32〜34km／Lというさらなる低燃費を実現。

しかし、バッテリーやモーターの追加によって車重が増加し、ただでさえ狭い車内スペースがさらに圧迫されるというジレンマを抱えていました。

しかもハイブリッド車の価格は129万円〜と、ガソリン車との価格差が約80万円にも達しており、燃費の向上分でその差額を埋めるのは現実的ではありませんでした。

結果として、多くの一般ユーザーからは「2人しか乗れない上に不便で、ハイブリッドは高すぎる」と敬遠され、ツインは発売からわずか約3年後の2005年をもって、ひっそりと生産・販売を終了する短命なモデルとなってしまいました。

しかし、販売終了から20年以上が経過した現在、SNSやネット掲示板ではツインを再評価する声が数多く上がっています。

「現代のクルマは安全装備で重すぎるからツインの570kgという軽さは魅力的」「余計な装備が一切ない、究極のピュアスポーツカーだ」「今見てもデザインがダントツで可愛い」「街で見かけるとテンションが上がる」といった、そのシンプルさや愛らしさを絶賛する声が後を絶ちません。

また、「時代が早すぎた名車」「今こそツインのような超小型モビリティが必要だ」「少子高齢化が進む今ならツインの需要は確実にある」「見た目はそのままで最新のバッテリーを積んだEV（電気自動車）として復活してほしい！」といった、現代の交通事情や環境問題に照らし合わせて再販を熱望するコメントも多く見受けられます。

実際に今でも大切に乗り続けているオーナーからは、「超軽量でスイスイ走るし小回りが利いて本当に運転が楽しい」「大きな荷物が積めないのはご愛嬌」「眺めているだけで幸せになれるクルマです」といった愛情あふれる声が寄せられています。

商業的には決して成功したとは言えないツインですが、その開発で培われた極限の軽量化技術や、黎明期のハイブリッドシステムの知見は、確実に現在のスズキのクルマづくりへと受け継がれています。

現在のアルトやワゴンRなどが驚異的な軽さと燃費性能を誇る背景には、ツインという小さな実験機が身体を張って切り拓いた道がありました。

「小さく、少なく、軽く、短く、美しく」というスズキの哲学を極限まで体現したツインは、これからも愛すべき名車としてファンの記憶に刻まれ続けることでしょう。