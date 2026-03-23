久常涼30位、金谷拓実と平田憲聖は46位 フィッツパトリックが逆転V
＜バルスパー選手権 最終日◇22日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出たマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が3バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。トータル11アンダーで逆転し、3年ぶりのツアー3勝目を果たした。
《写真》超ユニーク 久常涼の新ネックパター
久常涼は4バーディ・4ボギーの「71」。トータル2アンダー・30位タイで4日間を終えた。金谷拓実と平田憲聖はトータルイーブンパー・46位タイだった。賞金総額は910万ドル（約14億3600万円）。優勝したフィッツパトリックは163万8000ドル（約2億5800万円）を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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