今季初のトップ10入りとなった桂川有人（撮影：GettyImages）

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＜海南クラシック　最終日◇22日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇ブラックストーンC＝6984ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。米国の30歳、ジョーダン・ガンバーグがトータル19アンダーまで伸ばし、2年ぶりのツアー2勝目を果たした。

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桂川有人は1イーグル・3バーディ・4ボギーの「71」をマーク。トータル13アンダー・9位タイで今季初のトップ10入りとなった。金子駆大は2バーディ・1ボギー「71」で回り、トータル8アンダー・23位タイで4日間を終えた。賞金総額は255万ドル（約4億600万円）。優勝したガンバーグは43万3500ドル（約6900万円）を獲得した。
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